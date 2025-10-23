Más de 3.000 personas han salido de las listas del paro en Plasencia en los últimos 13 años.

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, suele apuntar, cuando hace memoria de su llegada al ayuntamiento y la situación de desempleo en la ciudad que, cuando entró en la alcaldía en 2011 había más de 5.000 desempleados. Ahora, el número de personas inscritas en las listas del Sexpe ha descendido más de la mitad, hasta situarse en 2.595.

Según los datos del Observatorio de Empleo de Extremadura, que recoge estadísticas municipales desde el 2012, en enero de ese año, es decir, seis meses después de iniciarse el gobierno del PP, el número de desempleados era de 5.246. Sin embargo, en septiembre, había subido hasta las 5.633 personas.

Menos de la mitad

Esto supone que, en los últimos trece años, han salido de las listas de parados un total de 3.038 personas. Por géneros, en septiembre de 2012, estaban apuntados en el Sexpe 2.826 mujeres y otros 2.807 hombres. Estas cifras se han reducido hasta las 1.574 mujeres y los 1.021 hombres.

La bajada se ha ido produciendo año tras año, ya que los datos interanuales siempre son positivos. De esta forma, en septiembre de hace un año, el número de desempleados era de 2.965, muy por debajo de las cifras de hace trece años y 370 personas menos que este mes de septiembre.

Acceso al centro del Sexpe de Plasencia. / TONI GUDIEL

Buen verano

Además, aunque en Extremadura el paró ha subido este mes en 218 personas, en Plasencia ha bajado un total de 49. A lo largo del pasado verano, en general, ha seguido descendiendo, salvo entre julio y agosto.

Así, si en mayo había 2.732 desempleados, en junio bajó a 2.581 y volvió a bajar en julio hasta los 2.547, la cifra más baja de los últimos cinco meses. En agosto, subió hasta los 2.644 y, en septiembre, ha vuelto a bajar.

Más mujeres y mayor edad

En todo momento, el nivel de paro ha sido mayor entre las mujeres que entre los hombres y, actualmente, son los mayores de 50 años los que copan las listas. El desempleo va disminuyendo a medida que lo hace la edad, de forma que, en septiembre pasado, había 504 personas mayores de 60 años inscritas en el Sexpe, frente a 397 de entre 55 y 59 años y 302 entre 50 y 54.

En el lado contrario, había 168 desempleados de entre 21 y 24 años y 39 de la franja de edad de 16 y 19 años.

En el sector servicios

Por sectores, el mayor número de demandantes de empleo, con diferencia, se da en el sector servicios, con 1867 personas inscritas en el Sexpe. Le sigue, a mucha distancia, el sector de la construcción, con 202; la industria, con 147 y la agricultura y pesca, con 101. Englobadas en otros sectores hay 278 personas.

Ya en el mes de junio, tras terminar mayo con 2.732 desempleados, el ayuntamiento destacó que se había alcanzado el nivel más bajo desde 2007, que ahora se ha vuelto a reducir, y subrayaba la "tendencia continuada a la baja del desempleo en la ciudad, que se mantiene en los últimos ejercicios".

En su opinión, la "estabilidad demográfica y crecimiento del mercado laboral" lo han hecho posible.