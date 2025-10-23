Se acabó dormir en la calle en Plasencia: Cáritas abrirá su centro de emergencia para los meses de frío

A día de hoy, entre diez y quince personas duermen a diario en calles de Plasencia. La ciudad no cuenta con ningún centro de estancia temporal para pasar la noche, pero lo tendrá a partir del 1 de noviembre, la fecha elegida para abrir el centro de emergencia que pondrá en marcha Cáritas para los meses de más frío.

Ha sido una iniciativa del obispo de la diócesis, Ernesto Brotóns, tras la apertura de duchas que complementaron al comedor social, ubicado en la calle Trujillo. En este edificio se ha habilitado también el nuevo centro, con la ayuda económica de la Junta de Extremadura.

Baja exigencia

La trabajadora social que lo gestionará, Jéssica de Arriba, ha explicado que abrirá de lunes a domingo, y también los festivos, de nueve de la noche a nueve de la mañana y contará con 6 plazas. "No son muchas, pero es lo que podemos ofrecer".

Zona de duchas del edificio donde estará el centro de emergencia de Cáritas en Plasencia. / TONI GUDIEL

Podrán acudir personas derivadas de la propia Cáritas y de los servicios sociales del ayuntamiento, pero también quienes acudan de paso y no tengan dónde dormir, personas desahuciadas o expulsadas de centros. Iván Torres, responsable de Acción Social de Cáritas, ha apuntado que tendrá una baja exigencia en cuanto a las normas, a diferencia del centro de acogida temporal y contará con seguridad privada.

Hasta febrero

En cuanto al tiempo de estancia, podrá ser de unos dos días, aunque "dependerá de cada caso", ha señalado De Arriba. Al menos, permanecerá abierto hasta el mes de febrero incluido.

Por su parte, José Luis Espinosa, secretario general de Cáritas, ha indicado que no descartan más adelante, en función de la demanda, la ampliación del número de camas, e incluso el traslado a otro edificio del Obispado.

Calidad de vida

También podrán beneficiarse del nuevo recurso las personas que acuden al comedor social y duermen en la calle, entre diez y quince actualmente, aunque "el número varía y se ha notado un ligero descenso", en palabras de la trabajadora social.

Lo que ha subrayado en nombre de todos es que este centro pondrá una vez más de manifiesto "el firme compromiso de Cáritas por mejorar la calidad de vida de las personas sin hogar".