Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Edificio vacío

La asociación de vecinos Intramuros de Plasencia pide una sede en la plaza de la Catedral

El colectivo, con 193 asociados, ha solicitado un local en un inmueble municipal

La asociación Intramuros de Plaesncia pide una sede en la plaza de la Catedral.

La asociación Intramuros de Plaesncia pide una sede en la plaza de la Catedral. / El Periódico

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

La asociación de vecinos Intramuros de Plasencia ha solicitado por escrito al ayuntamiento que le ceda un espacio para poder ubicar una sede, en el edificio municipal situado en la plaza de la Catedral, del que se va a trasladar Canal Extremadura para ocupar una estancia en el antiguo colegio de San Miguel.

Según la asociación, con 193 asociados, en los últimos quince años ha pedido en reiteradas ocasiones al ayuntamiento un local porque no dispone de sede, pero no se les ha contestado. Sin embargo, defiende que ha venido desarrollando "una labor continuada en pro de la convivencia, la cultura y la mejora del Distrito Centro.

Criterios de concesión

Por eso, afirma que "resulta desconcertante y profundamente injusto para nosotros comprobar cómo entidades con menor antigüedad y un censo de asociados muy inferior al nuestro disponen ya de sede propia, e incluso en algunos casos, de más de un espacio".

Ante esto, considera la asociación vecinal que "no existen criterios de concesión objetivos públicos. La falta de un reglamento transparente da pie a una aparente arbitrariedad que vulnera el principio de igualdad de oportunidades que debe regir toda actuación administrativa. Somos testigos de cómo varias salas y locales municipales permanecen vacíos, aunque adjudicados y sin uso, lo que acrecienta nuestra perplejidad y malestar. Los vecinos del centro urbano somos considerados como ciudadanos de tercera".

Miembros de Intramuros y otros colectivos, reunidos con la Policía Nacional de Plasencia.

Miembros de Intramuros y otros colectivos, reunidos con la Policía Nacional de Plasencia. / Intramuros

Sin reunión previa a las fiestas

Intramuros lamenta además "no tener la oportunidad de debatir esta y otras cuestiones que nos afectan directamente en un foro abierto. La practica de celebrar reuniones a puertas cerradas con representantes de otras entidades, mientras nosotros nos vemos excluidos de dicho diálogo, no contribuye a fomentar la necesaria transparencia y participación ciudadana que todos deseamos para nuestro municipio".

También apunta Intramuros que no ha tenido oportunidad, "como se hace con otros barrios, de reunirnos antes de las fiestas para debatir las necesidades del centro, desvalorizando lo que democráticamente han querido nuestros vecinos".

Noticias relacionadas y más

Reglamento de cesiones

Por estos motivos, pide que "se tenga en cuenta nuestra solicitud de sede vecinal, en igualdad de condiciones con el resto de asociaciones" y que, si no existe, se cree "un reglamento claro y transparente que regule estas cesiones, garantizando la justicia y la igualdad para todas las entidades de la ciudad".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. De Plasencia, maltratada y con un tumor cerebral: La batalla de Estela por esquivar a la muerte
  2. Plasencia vuelve de nuevo a la Edad Media con un mercado que tendrá 64 puestos
  3. Sonia Grande, nueva presidenta de la asociación de amas de casa de Plasencia
  4. La entidad local de San Gil, dependiente de Plasencia, se constituirá como una comunidad energética
  5. Saray Muñoz, de Plasencia, habla de las secuelas del cáncer de mama: 'La pastilla me hace sentir como una mujer de 80 años
  6. El juez literato de Plasencia: del juzgado número 1 a presentar su tercer libro
  7. Detenidos dos vecinos de Plasencia en Salamanca, tras robar un coche con una escopeta dentro
  8. Felipe González en un congreso en Plasencia: 'Hay que preparar la naturaleza para que los incendios no sean inextinguibles

Más de 3.000 personas han salido de las listas del paro en Plasencia en los últimos 13 años

Más de 3.000 personas han salido de las listas del paro en Plasencia en los últimos 13 años

La asociación de vecinos Intramuros de Plasencia pide una sede en la plaza de la Catedral

La asociación de vecinos Intramuros de Plasencia pide una sede en la plaza de la Catedral

La imagen de la Virgen Dormida se expondrá a los fieles en la catedral de Plasencia

La imagen de la Virgen Dormida se expondrá a los fieles en la catedral de Plasencia

Plasencia prepara la Navidad con la instalación de la iluminación

Plasencia prepara la Navidad con la instalación de la iluminación

Saray Muñoz, de Plasencia, habla de las secuelas del cáncer de mama: "La pastilla me hace sentir como una mujer de 80 años"

Saray Muñoz, de Plasencia, habla de las secuelas del cáncer de mama: "La pastilla me hace sentir como una mujer de 80 años"

José Manuel Soto y Paco Candela actúan este sábado en Plasencia

José Manuel Soto y Paco Candela actúan este sábado en Plasencia

Falsa alarma de incendio en la plaza Mayor de Plasencia

Falsa alarma de incendio en la plaza Mayor de Plasencia

Plasencia vuelve de nuevo a la Edad Media con un mercado que tendrá 64 puestos

Plasencia vuelve de nuevo a la Edad Media con un mercado que tendrá 64 puestos
Tracking Pixel Contents