La asociación de vecinos Intramuros de Plasencia pide una sede en la plaza de la Catedral

La asociación de vecinos Intramuros de Plasencia ha solicitado por escrito al ayuntamiento que le ceda un espacio para poder ubicar una sede, en el edificio municipal situado en la plaza de la Catedral, del que se va a trasladar Canal Extremadura para ocupar una estancia en el antiguo colegio de San Miguel.

Según la asociación, con 193 asociados, en los últimos quince años ha pedido en reiteradas ocasiones al ayuntamiento un local porque no dispone de sede, pero no se les ha contestado. Sin embargo, defiende que ha venido desarrollando "una labor continuada en pro de la convivencia, la cultura y la mejora del Distrito Centro.

Criterios de concesión

Por eso, afirma que "resulta desconcertante y profundamente injusto para nosotros comprobar cómo entidades con menor antigüedad y un censo de asociados muy inferior al nuestro disponen ya de sede propia, e incluso en algunos casos, de más de un espacio".

Ante esto, considera la asociación vecinal que "no existen criterios de concesión objetivos públicos. La falta de un reglamento transparente da pie a una aparente arbitrariedad que vulnera el principio de igualdad de oportunidades que debe regir toda actuación administrativa. Somos testigos de cómo varias salas y locales municipales permanecen vacíos, aunque adjudicados y sin uso, lo que acrecienta nuestra perplejidad y malestar. Los vecinos del centro urbano somos considerados como ciudadanos de tercera".

Miembros de Intramuros y otros colectivos, reunidos con la Policía Nacional de Plasencia. / Intramuros

Sin reunión previa a las fiestas

Intramuros lamenta además "no tener la oportunidad de debatir esta y otras cuestiones que nos afectan directamente en un foro abierto. La practica de celebrar reuniones a puertas cerradas con representantes de otras entidades, mientras nosotros nos vemos excluidos de dicho diálogo, no contribuye a fomentar la necesaria transparencia y participación ciudadana que todos deseamos para nuestro municipio".

También apunta Intramuros que no ha tenido oportunidad, "como se hace con otros barrios, de reunirnos antes de las fiestas para debatir las necesidades del centro, desvalorizando lo que democráticamente han querido nuestros vecinos".

Reglamento de cesiones

Por estos motivos, pide que "se tenga en cuenta nuestra solicitud de sede vecinal, en igualdad de condiciones con el resto de asociaciones" y que, si no existe, se cree "un reglamento claro y transparente que regule estas cesiones, garantizando la justicia y la igualdad para todas las entidades de la ciudad".