Nueva adjudicación

Ahorro de 70.000 euros al año en el consistorio de Plasencia por la telefonía y comunicaciones

Vodafone vuelve a hacerse con el contrato municipal por cuatro años y con mejoras

Plasencia ahorrará 70.000 euros al año en el servicio de telecomunicaciones.

Plasencia ahorrará 70.000 euros al año en el servicio de telecomunicaciones.

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

El Ayuntamiento de Plasencia ha adjudicado de nuevo el servicio de telecomunicaciones a la empresa que ya lo estaba ofreciendo, Vodafone. Sin embargo, la adjudicación supondrá un ahorro para las arcas municipales de 70.000 euros al año, es decir, 280.000 euros en los cuatro años del plazo de ejecución.

Aunque el servicio lo proporcionará la misma empresa, el concejal delegado, David Dóniga, ha destacado que en el nuevo pliego se han incluido mejoras, como nuevas infraestructuras, terminales actualizados, licencias en la nube, servicios SMS por clave y la grabación de las llamadas de emergencia.

Más de 70 móviles

Para el edil, este servicio es "clave para el buen funcionamiento diario de la administración y garantiza que todas las sedes municipales estén conectadas de forma rápida y segura". De hecho implica a unas 230 líneas de telefonía fija y 71 smartphones y líneas móviles.

Las marquesinas 'inteligentes' están incluidas en el servicio de telecomunicaciones de Plasencia.

Las marquesinas 'inteligentes' están incluidas en el servicio de telecomunicaciones de Plasencia.

Terminales fijos

Entre las fijas, el edificio principal del consistorio tiene 86 terminales; los Servicios Sociales, 37; la jefatura de la Policía Local, 25; la universidad popular y el departamento de Obras, 10; la biblioteca municipal, 7 y el centro de innovación del deporte, en la ciudad deportiva, cuenta con 12, entre otros.

Dentro de la iniciativa ‘Destino Turístico Inteligente’, hay 51 líneas de datos móviles para proveer diferentes servicios: 18 zonas wifi; 10 marquesinas de autobús; 12 aparcamientos y 11 embarcadas en autobuses, sumado a dos líneas de fax.

