Una completa feria cierra la semana de la salud en Plasencia

Cuenta con expositores informativos de asociaciones o colegios y también prácticos

Los asistentes pueden tomarse la tensión, hacerse la prueba del azúcar, del VIH y donar sangre

Toni Gudiel

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

La plaza de abastos de Plasencia ha acogido este viernes la feria de la salud como colofón a una semana repleta de actos informativos y preventivos.

En la feria, los asistentes han podido encontrar información de asociaciones del sector, pero también del colegio de médicos o enfermería.

Pruebas sanitarias

Pero además, la Gerencia del área de salud de Plasencia, organizadora de la cita, ha completado la parte informativa con la práctica, ya que los asistentes han podido también donar sangre, tomarse la tensión, hacerse la prueba del azúcar, del VIH o una espirometría.

El gerente del área, Santiago San José, junto con el alcalde, Fernando Pizarro, y el concejal de Salud del ayuntamiento, Álvaro Astasio, han visitado los distintos puestos de la feria, que ha sido un éxito de público.

Objetivo, la prevención

Como señaló el gerente en la presentación de la semana, la cita se enmarca en la estrategia de salud comunitaria de Extremadura y lo que pretende es "educar para la salud, en hábitos de vida saludable y prevención".

De esta forma, se han organizado más de 30 actividades, abiertas a todos los públicos y que abrió el pasado lunes la doctora Carmen Sánchez Alegría con una charla sobre su Maletín de urgencias para el alma.

Múltiples charlas y talleres

Después, se han llevado a cabo conferencias, charlas y talleres sobre un amplio número de temas relacionados con la salud y en varios espacios como el centro cultural Las Claras, la universidad, los centros de salud, centros de mayores, colegios, institutos y el centro de educación para adultos.

Un programa completo y valorado, que abre la puerta a una tercera edición el próximo año.

