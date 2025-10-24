Pillan a 183 kilómetros por hora en Malpartida de Plasencia al conductor de un furgón

El conductor de un furgón circulaba a más del doble de la velocidad permitida por la autovía EX-A1, cuando la Guardia Civil le sorprendió, en el término municipal de Malpartida de Plasencia.

Los hechos ocurrieron durante un control de velocidad que realizaba una patrulla del destacamento de Tráfico de Navalmoral de la Mata, en el marco de los dispositivos que la Guardia Civil desarrolla de forma habitual para la prevención de accidentes y el fomento de la seguridad vial en la red de carreteras de la provincia.

A 183 km/h

Durante el control, los agentes detectaron a través del radar móvil al furgón, que circulaba a 183 kilómetros por hora cuando la limitación de la vía era de 90 kilómetros por hora.

Una vez identificado y comprobadas las circunstancias de la infracción, la Guardia Civil consideró el hecho como constitutivo de un delito contra la seguridad vial, "al superar ampliamente los límites establecidos en el artículo 379.1 del Código Penal, que tipifica como delito la conducción de un vehículo a motor o ciclomotor a una velocidad superior en más de 80 km/h a la permitida en vías interurbanas".

Control de la Guardia Civil de Tráfico. / GUARDIA CIVIL

Investigación penal

Por este motivo, agentes del Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de Cáceres, con base en Plasencia investigaron penalmente al conductor e instruyeron las diligencias correspondientes, que remitieron después a la autoridad judicial en Plasencia.

La Guardia Civil ha señalado que el conductor se enfrenta a penas de prisión de 3 a 6 meses, multa de 6 a 12 o trabajos en beneficio de la comunidad, de 31 a 90 días, así como a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo que puede oscilar entre 1 y 4 años.

Causa de siniestralidad vial

La Benemérita ha aprovechado para recordar que el exceso de velocidad continúa siendo una de las principales causas de siniestralidad vial y que su control constituye una de las líneas prioritarias de actuación de los dispositivos de vigilancia del tráfico. "Circular a velocidades muy por encima de los límites establecidos aumenta exponencialmente el riesgo de accidente y la gravedad de las lesiones, no solo para el propio conductor, sino también para el resto de usuarios de la vía".

En este sentido, la Dirección General de Tráfico ha publicado recientemente la Instrucción MOV 2025/11, mediante la cual se pone en marcha un plan específico de inspección y control de furgonetas de reparto con el objetivo de reducir la siniestralidad en este tipo de vehículos, "cada vez más presentes en las vías debido al auge del comercio electrónico".

Conductas de riesgo

Este plan incluye campañas de vigilancia de velocidad como la desarrollada en este caso, centradas en la detección de conductas de riesgo asociadas al exceso de velocidad y al incumplimiento de las normas de circulación.

Además, el cuerpo recuerda que las furgonetas de hasta 3.500 kilogramos de masa máxima autorizada deben respetar los límites de velocidad de 90 km/h en autovías y autopistas, y de 80 km/h en carreteras convencionales.