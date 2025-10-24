Cita comercial y de ocio
Plasencia da la bienvenida a la Edad Media con la vista puesta en el cielo
Este viernes, se ha inaugurado un mercado medieval que estará abierto hasta el domingo
Aunque con previsión de lluvias, la empresa espera poder realizar la animación de calle, que dará color a los puestos
Aunque será un fin de semana lluvioso en Plasencia, según las previsiones meteorológicas, este viernes se ha inaugurado un nuevo mercado medieval en el casco histórico, que promete poner al mal tiempo buena cara y transportar a placentinos y foráneos al Medievo.
La compañía Da Vinci’s Drinks ha sido la encargada de abrirlo con un espectáculo de humor y guiños a la historia de Plasencia, acompañado de un pasacalles donde no ha faltado un dragón.
Animación y decoración
Además, a lo largo de la tarde y de los tres días, está prevista la animación teatral y de calle, con bufones, trovadores, magos, caballeros y músicos itinerantes. Todo sumado a la ambientación y decoración, con telas, estandartes, pendones y escudos que decoran el casco histórico para conseguir una experiencia verdaderamente inmersiva en la Edad Media.
"Durante tres días, Plasencia volverá a ser punto de encuentro entre cristianos, judíos y musulmanes, como lo fue hace siglos. Queremos que vecinos y visitantes sientan que han viajado en el tiempo y vivan una experiencia que aúna historia, cultura y diversión", ha subrayado la edil de Comercio y Turismo, Belinda Martín.
Más de 60 puestos
En cuanto a la climatología, la empresa organizadora, La Fragua de Vulcano, ha señalado que toda la programación se mantendrá, salvo que las fuerzas de seguridad establezcan algún protocolo por alerta meteorológica.
En total, se han instalado 64 puestos entre la plaza de la Catedral, San Nicolás, Santo Domingo y las calles Coria y Blanca. De estos, 43 son de artesanos llegados de distintos puntos de España, que se suman a otros 13 de alimentación y 8 de restauración.
Atracciones infantiles
También habrá tres atracciones infantiles ambientadas en la Edad Media y talleres de velas, cuentacuentos, títeres y juegos participativos para los más pequeños.
La cita se desarrollará con la colaboración del Ayuntamiento de Plasencia y distintas áreas municipales, que "velarán por la seguridad, la limpieza y la accesibilidad", según ha señalado Martín.
Exposiciones temáticas
Por otro lado, este año, habrá dos exposiciones temáticas. Una, titulada ‘La Cámara de Tortura de la Inquisición’, mostrará réplicas históricas y paneles explicativos y la otra, ‘Las Brujas del Medievo’, reivindicará "el papel de las mujeres sabias y perseguidas durante aquellos siglos".
En cuanto a los horarios, este sábado el mercado abrirá de once de la mañana a once de la noche y, el domingo, de once a nueve de la noche.
La concejala ha apuntado que la cita "no solo pretende recuperar la historia, sino también dinamizar el comercio local, atraer turismo y reforzar la identidad cultural de Plasencia".
