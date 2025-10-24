Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Construcciones irregulares en la sierra

Plasencia da luz verde al inicio del trámite para legalizar las viviendas de Santa Bárbara

La junta de gobierno ha aprobado la emisión de informes para la necesaria modificación puntual del plan general, que exige la Junta

La administración regional tendrá la última palabra

Plasencia da luz verde al inicio del trámite para legalizar las viviendas de Santa Bárbara.

Plasencia da luz verde al inicio del trámite para legalizar las viviendas de Santa Bárbara. / TONI GUDIEL

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Los propietarios de unas 200 viviendas de la sierra de Santa Bárbara de Plasencia empiezan a ver un poco más cerca la regularización de sus inmuebles. Después de que, en septiembre del 2020, presentaran la primera documentación para lograrlo en el ayuntamiento, ahora este ha aprobado el inicio de los trámites que, como dijo la Junta de Extremadura en diciembre del año pasado, pasan por una modificación puntual del Plan General Municipal.

Tras una reunión mantenida entre el concejal de Urbanismo y la Asociación de Afectados por el PGM de Plasencia, que aglutina a los propietarios, la junta de gobierno ha aprobado el 17 de octubre el inicio de los trámites y la emisión de los informes necesarios para la consideración de la aprobación inicial de la modificación puntual del PGM de calificación de suelo como asentamiento rústico irregular.

Nuevo informe ambiental

Además, se ha aprobado también remitir el documento ambiental estratégico, junto con la solicitud de modificación puntual que presentó la asociación en junio, a la Junta de Extremadura para que se elabore el informe ambiental estratégico preceptivo para poder cambiar el PGM.

Los vecinos han llegado a poner carteles solicitando la regularización de sus viviendas en Plasencia.

Los vecinos han llegado a poner carteles solicitando la regularización de sus viviendas en Plasencia. / TONI GUDIEL

El arquitecto asesor de los vecinos, Juan Antonio Álvarez, ha señalado que van a solicitar una reunión con la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta para pedir que se cumpla el plazo legal de este trámite, que es de "tres meses" porque los vecinos están cansados por el tiempo que llevan esperando sin ningún resultado.

Informe negativo previo

Porque hasta marzo de 2023, dos años y medio después de haber presentado la primera documentación, la Junta no resolvió su solicitud negativamente, en base a un informe de Urbanismo que señalaba que no se podía emitir un informe ambiental hasta que no se modificara puntualmente el PGM.

Tanto Álvarez como los propietarios de viviendas esperan que ahora, una vez iniciado el trámite, se pueda aprobar inicialmente la modificación y, después, provisionalmente, para que la Junta conceda la aprobación definitiva y el informe ambiental sea favorable.

Esperanzados

"Podemos decir que se inicia la cuenta atrás, la aprobación por la junta de gobierno era el pistoletazo que necesitábamos porque, una vez que se apruebe inicialmente la modificación del plan, se suspenderán todos los procedimientos de multas y expedientes disciplinarios", ha afirmado el arquitecto placentino.

Lo que no se puede prever todavía es cuánto tiempo pasará hasta que terminen los trámites.

Noticias relacionadas y más

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. De Plasencia, maltratada y con un tumor cerebral: La batalla de Estela por esquivar a la muerte
  2. Plasencia vuelve de nuevo a la Edad Media con un mercado que tendrá 64 puestos
  3. Sonia Grande, nueva presidenta de la asociación de amas de casa de Plasencia
  4. Saray Muñoz, de Plasencia, habla de las secuelas del cáncer de mama: 'La pastilla me hace sentir como una mujer de 80 años
  5. La entidad local de San Gil, dependiente de Plasencia, se constituirá como una comunidad energética
  6. La imagen de la Virgen Dormida se expondrá a los fieles en la catedral de Plasencia
  7. El juez literato de Plasencia: del juzgado número 1 a presentar su tercer libro
  8. Fernando Pizarro: 'Decir no a estos presupuestos es decir no al desarrollo de Extremadura y de Plasencia

Plasencia da luz verde al inicio del trámite para legalizar las viviendas de Santa Bárbara

Plasencia da luz verde al inicio del trámite para legalizar las viviendas de Santa Bárbara

Ahorro de 70.000 euros al año en el consistorio de Plasencia por la telefonía y comunicaciones

Ahorro de 70.000 euros al año en el consistorio de Plasencia por la telefonía y comunicaciones

Más de 3.000 personas han salido de las listas del paro en Plasencia en los últimos 13 años

Más de 3.000 personas han salido de las listas del paro en Plasencia en los últimos 13 años

Personas sin hogar en Plasencia: "No somos delincuentes, nos falta cariño y comprensión"

Personas sin hogar en Plasencia: "No somos delincuentes, nos falta cariño y comprensión"

Se acabó dormir en la calle en Plasencia: Cáritas abrirá su centro de emergencia para los meses de frío

Se acabó dormir en la calle en Plasencia: Cáritas abrirá su centro de emergencia para los meses de frío

La asociación de vecinos Intramuros de Plasencia pide una sede en la plaza de la Catedral

La asociación de vecinos Intramuros de Plasencia pide una sede en la plaza de la Catedral

La imagen de la Virgen Dormida se expondrá a los fieles en la catedral de Plasencia

La imagen de la Virgen Dormida se expondrá a los fieles en la catedral de Plasencia

Plasencia prepara la Navidad con la instalación de la iluminación

Plasencia prepara la Navidad con la instalación de la iluminación
Tracking Pixel Contents