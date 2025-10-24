Plasencia da luz verde al inicio del trámite para legalizar las viviendas de Santa Bárbara.

Los propietarios de unas 200 viviendas de la sierra de Santa Bárbara de Plasencia empiezan a ver un poco más cerca la regularización de sus inmuebles. Después de que, en septiembre del 2020, presentaran la primera documentación para lograrlo en el ayuntamiento, ahora este ha aprobado el inicio de los trámites que, como dijo la Junta de Extremadura en diciembre del año pasado, pasan por una modificación puntual del Plan General Municipal.

Tras una reunión mantenida entre el concejal de Urbanismo y la Asociación de Afectados por el PGM de Plasencia, que aglutina a los propietarios, la junta de gobierno ha aprobado el 17 de octubre el inicio de los trámites y la emisión de los informes necesarios para la consideración de la aprobación inicial de la modificación puntual del PGM de calificación de suelo como asentamiento rústico irregular.

Nuevo informe ambiental

Además, se ha aprobado también remitir el documento ambiental estratégico, junto con la solicitud de modificación puntual que presentó la asociación en junio, a la Junta de Extremadura para que se elabore el informe ambiental estratégico preceptivo para poder cambiar el PGM.

Los vecinos han llegado a poner carteles solicitando la regularización de sus viviendas en Plasencia. / TONI GUDIEL

El arquitecto asesor de los vecinos, Juan Antonio Álvarez, ha señalado que van a solicitar una reunión con la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta para pedir que se cumpla el plazo legal de este trámite, que es de "tres meses" porque los vecinos están cansados por el tiempo que llevan esperando sin ningún resultado.

Informe negativo previo

Porque hasta marzo de 2023, dos años y medio después de haber presentado la primera documentación, la Junta no resolvió su solicitud negativamente, en base a un informe de Urbanismo que señalaba que no se podía emitir un informe ambiental hasta que no se modificara puntualmente el PGM.

Tanto Álvarez como los propietarios de viviendas esperan que ahora, una vez iniciado el trámite, se pueda aprobar inicialmente la modificación y, después, provisionalmente, para que la Junta conceda la aprobación definitiva y el informe ambiental sea favorable.

Esperanzados

"Podemos decir que se inicia la cuenta atrás, la aprobación por la junta de gobierno era el pistoletazo que necesitábamos porque, una vez que se apruebe inicialmente la modificación del plan, se suspenderán todos los procedimientos de multas y expedientes disciplinarios", ha afirmado el arquitecto placentino.

Lo que no se puede prever todavía es cuánto tiempo pasará hasta que terminen los trámites.