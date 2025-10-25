Actos diocesanos
Plasencia acoge un encuentro de cofradías con la presencia del obispo de Salamanca
José Luis Retana dará una formación y concelebrará una misa con el obispo de la diócesis
Ernesto Brotóns bendecirá el domingo el nuevo centro de emergencia de Cáritas
Plasencia acogerá este sábado el XXIX Encuentro Diocesano y Jubileo de Hermandades y Cofradías, que tendrá como invitado a José Luis Retana, obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo, fue obispo de Plasencia entre los años 2017 y 2021.
Además de la recepción de las hermandades y una charla formativa por parte de Retana, a las 16.30 horas habrá una misa jubilar celebrada por el obispo Ernesto Brotóns y concelebrada por el obispo de Salamanca y una procesión desde la catedral Vieja a la Nueva, a través del claustro.
Centro de emergencia
A su vez, el domingo tendrá lugar el Jubileo de la Caridad. A las once, comenzará una procesión hasta la plaza Mayor, donde se realizará un círculo de silencio.
Posteriormente, el obispo de la diócesis placentina bendecirá el nuevo centro de emergencia de Cáritas, que abrirá el próximo 1 de noviembre en la calle Trujillo, en el mismo edificio que acoge el comedor social.
Para finalizar, a las doce se celebrará una misa jubilar en la plaza Mayor.
