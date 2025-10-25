Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actos diocesanos

Plasencia acoge un encuentro de cofradías con la presencia del obispo de Salamanca

José Luis Retana dará una formación y concelebrará una misa con el obispo de la diócesis

Ernesto Brotóns bendecirá el domingo el nuevo centro de emergencia de Cáritas

Plasencia acoge un encuentro diocesano de cofradías con la presencia del obispo de Salamanca.

Plasencia acoge un encuentro diocesano de cofradías con la presencia del obispo de Salamanca. / TONI GUDIEL

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Plasencia acogerá este sábado el XXIX Encuentro Diocesano y Jubileo de Hermandades y Cofradías, que tendrá como invitado a José Luis Retana, obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo, fue obispo de Plasencia entre los años 2017 y 2021.

Además de la recepción de las hermandades y una charla formativa por parte de Retana, a las 16.30 horas habrá una misa jubilar celebrada por el obispo Ernesto Brotóns y concelebrada por el obispo de Salamanca y una procesión desde la catedral Vieja a la Nueva, a través del claustro.

El obispo José Luis Retana, en su ordenación en Plasencia.

El obispo José Luis Retana, en su ordenación en Plasencia. / TONI GUDIEL

Centro de emergencia

A su vez, el domingo tendrá lugar el Jubileo de la Caridad. A las once, comenzará una procesión hasta la plaza Mayor, donde se realizará un círculo de silencio.

Posteriormente, el obispo de la diócesis placentina bendecirá el nuevo centro de emergencia de Cáritas, que abrirá el próximo 1 de noviembre en la calle Trujillo, en el mismo edificio que acoge el comedor social.

Noticias relacionadas y más

Para finalizar, a las doce se celebrará una misa jubilar en la plaza Mayor.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. De Plasencia, maltratada y con un tumor cerebral: La batalla de Estela por esquivar a la muerte
  2. Plasencia vuelve de nuevo a la Edad Media con un mercado que tendrá 64 puestos
  3. Saray Muñoz, de Plasencia, habla de las secuelas del cáncer de mama: 'La pastilla me hace sentir como una mujer de 80 años
  4. La imagen de la Virgen Dormida se expondrá a los fieles en la catedral de Plasencia
  5. La entidad local de San Gil, dependiente de Plasencia, se constituirá como una comunidad energética
  6. Se acabó dormir en la calle en Plasencia: Cáritas abrirá su centro de emergencia para los meses de frío
  7. Personas sin hogar en Plasencia: 'No somos delincuentes, nos falta cariño y comprensión
  8. Plasencia da luz verde al inicio del trámite para legalizar las viviendas de Santa Bárbara

Plasencia acoge un encuentro de cofradías con la presencia del obispo de Salamanca

Plasencia acoge un encuentro de cofradías con la presencia del obispo de Salamanca

Una completa feria cierra la semana de la salud en Plasencia

Una completa feria cierra la semana de la salud en Plasencia

Plasencia da la bienvenida a la Edad Media con la vista puesta en el cielo

Plasencia da la bienvenida a la Edad Media con la vista puesta en el cielo

Pillan a 183 kilómetros por hora en Malpartida de Plasencia al conductor de un furgón

Pillan a 183 kilómetros por hora en Malpartida de Plasencia al conductor de un furgón

Plasencia da luz verde al inicio del trámite para legalizar las viviendas de Santa Bárbara

Plasencia da luz verde al inicio del trámite para legalizar las viviendas de Santa Bárbara

Ahorro de 70.000 euros al año en el consistorio de Plasencia por la telefonía y comunicaciones

Ahorro de 70.000 euros al año en el consistorio de Plasencia por la telefonía y comunicaciones

Más de 3.000 personas han salido de las listas del paro en Plasencia en los últimos 13 años

Más de 3.000 personas han salido de las listas del paro en Plasencia en los últimos 13 años

Personas sin hogar en Plasencia: "No somos delincuentes, nos falta cariño y comprensión"

Personas sin hogar en Plasencia: "No somos delincuentes, nos falta cariño y comprensión"
Tracking Pixel Contents