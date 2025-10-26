El comercio del centro de Plasencia, a favor de la semipeatonalización de la plaza Mayor y su entorno

La Asociación de Comerciantes Zona Centro de Plasencia ha visto con buenos ojos el cierre al tráfico de la plaza Mayor los fines de semana, excepto para vehículos autorizados, vecinos y emergencias, como ha decretado el ayuntamiento.

Su presidente, Fernando Santiago, afirma que el sector ha propuesto en varias ocasiones al gobierno local una "semipeatonalización" como la que se ha planteado porque "facilita mucho el movimiento de los clientes". Además, subraya que "no hay ningún casco histórico que los fines de semana esté abierto al tráfico".

Necesidad de aparcamiento

No obstante, Santiago cree que esta medida debe estar acompañada de "un soporte de aparcamiento" para acercar a las personas a la plaza Mayor. Considera que los actuales no son suficientes porque "están siempre llenos".

El comercio del centro de Plasencia respalda que se doble el aparcamiento de La Isla. / TONI GUDIEL

Además, señala que no hay rotación porque "no se vigila" que se produzca y apuesta por el proyecto de doblar el aparcamiento de La Isla, incluido en el plan EDIL aprobado y que contará con financiación europea.

También plante "poner más aparcamientos entre semana en el centro o zona azul en horas punta" para el comercio.