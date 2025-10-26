Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo espacio de ocio

Prohibido no divertirse: Plasencia estrena 'Diviertt', 2.500 metros cuadrados para el disfrute de pequeños y mayores

Tiene desde una bolera a un parque de bolas de cuatro plantas, toro mecánico y varios toboganes

Cuenta con un equipo de 35 personas, monitores en cada atracción y medidas de seguridad

Plasencia inaugura 'Diviertt', el mayor espacio de ocio para pequeños y mayores.

Plasencia inaugura 'Diviertt', el mayor espacio de ocio para pequeños y mayores. / CEDIDA

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

No hay otro espacio en Plasencia que aúne más atracciones de ocio. No son unos recreativos, ni un parque de bolas solo para el disfrute infantil. Es ‘Diviertt’, un lugar pensado para la diversión de niños y adultos, que, tras finalizar los trámites municipales, acaba de abrir sus puertas en la avenida Martín Palomino, 55, próximo a la rotonda del hotel Azar.

Su promotor es el empresario Yiyi Wu, que lleva años en Plasencia y ha querido ofrecer a placentinos y foráneos un lugar "para pasar el rato en familia o con amigos, divertirse" y dejar de puertas para afuera las preocupaciones o problemas.

Todo en 2.500 metros cuadrados de espacio, con capacidad para 299 personas y con más de 30 atracciones.

Dos espacios

El local se distribuye en dos zonas, una para pequeños desde un metro de alto hasta 1,35 metros, llamada ‘Kids park’ y otra para el resto de clientes, desde 1,35 metros, ‘Extreme Park’.

Nada más entrar, en el lado izquierdo, se ha ubicado una de las principales novedades de ‘Diviertt’, una bolera con seis pistas. También hay dos mesas de billar, dos zonas de dardos y distintas máquinas de juegos.

A su lado, hay mesas y sillas pensadas para meriendas de cumpleaños porque también se podrán celebrar, además de otro tipo de celebraciones, ya que incluso cuenta con sala VIP.

Cafetería y taquillas

No obstante, el local dispone también de una zona de cafetería y un aforo total de 150 personas en mesas y sillas.

No falta un espacio para taquillas, donde dejar objetos como bolsos o móviles -que se pueden introducir- y tampoco otro para los zapatos, ya que será necesario utilizar calcetines antideslizantes específicos.

Kids Park y Extrem Park

En cuanto al espacio para los más pequeños, dispone de un parque de bolas de cuatro pisos y unos 400 metros cuadrados, con juegos y atracciones en su interior, además de toboganes. Hasta 30.000 pelotas están repartidas por la instalación.

Una imagen del parque de bolas del nuevo espacio de ocio 'Diviertt'.

Una imagen del parque de bolas del nuevo espacio de ocio 'Diviertt'. / TONI GUDIEL

Para aquellos que midan más de 1,35 metros, hay un sinfín de atracciones, que van desde un ‘matatopos’, a un toro mecánico, pasando por camas elásticas de distintos tamaños y una incluso con una pantalla de realidad virtual; una escalera de equilibrio; toboganes; un espacio de ‘caída libre’ que termina en una colchoneta; zonas de escalada; una zona de multiaventura de unos 100 metros; un foso para batallas de gladiadores sobre un puente colgante; boxeo con guantes XXL; una barredora y zonas que se asemejan a los juegos Super Mario Bross y Ninja Warriors, entre otras muchas.

Equipo de 35 personas

Todo estará supervisado por un equipo de 35 personas y contará con numerosas medidas de seguridad como cascos, arneses, coderas, rodilleras y otras.

Wu destaca que habrá monitores en cada actividad para supervisar la seguridad y el cumplimiento de las normas en un espacio donde se ha renovado el tejado, el aire acondicionado y que dispone de aislante térmico, renovación de aire y sistemas antiincendios.

Noticias relacionadas y más

Para acceder a ‘Diviertt’ es necesario un registro previo y toda la información de horarios y precios está en su web: www.divierttplasencia.com.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Pillan a 183 kilómetros por hora en Malpartida de Plasencia al conductor de un furgón
  2. De Plasencia, maltratada y con un tumor cerebral: La batalla de Estela por esquivar a la muerte
  3. Plasencia vuelve de nuevo a la Edad Media con un mercado que tendrá 64 puestos
  4. Saray Muñoz, de Plasencia, habla de las secuelas del cáncer de mama: 'La pastilla me hace sentir como una mujer de 80 años
  5. La imagen de la Virgen Dormida se expondrá a los fieles en la catedral de Plasencia
  6. Plasencia da luz verde al inicio del trámite para legalizar las viviendas de Santa Bárbara
  7. La entidad local de San Gil, dependiente de Plasencia, se constituirá como una comunidad energética
  8. Se acabó dormir en la calle en Plasencia: Cáritas abrirá su centro de emergencia para los meses de frío

Prohibido no divertirse: Plasencia estrena 'Diviertt', 2.500 metros cuadrados para el disfrute de pequeños y mayores

Prohibido no divertirse: Plasencia estrena 'Diviertt', 2.500 metros cuadrados para el disfrute de pequeños y mayores

El comercio del centro de Plasencia, a favor de la semipeatonalización de la plaza Mayor y su entorno

Plasencia acoge un encuentro de cofradías con la presencia del obispo de Salamanca

Plasencia acoge un encuentro de cofradías con la presencia del obispo de Salamanca

Una completa feria cierra la semana de la salud en Plasencia

Una completa feria cierra la semana de la salud en Plasencia

Plasencia da la bienvenida a la Edad Media con la vista puesta en el cielo

Plasencia da la bienvenida a la Edad Media con la vista puesta en el cielo

Pillan a 183 kilómetros por hora en Malpartida de Plasencia al conductor de un furgón

Pillan a 183 kilómetros por hora en Malpartida de Plasencia al conductor de un furgón

Plasencia da luz verde al inicio del trámite para legalizar las viviendas de Santa Bárbara

Plasencia da luz verde al inicio del trámite para legalizar las viviendas de Santa Bárbara

Ahorro de 70.000 euros al año en el consistorio de Plasencia por la telefonía y comunicaciones

Ahorro de 70.000 euros al año en el consistorio de Plasencia por la telefonía y comunicaciones
Tracking Pixel Contents