Prohibido no divertirse: Plasencia estrena 'Diviertt', 2.500 metros cuadrados para el disfrute de pequeños y mayores

No hay otro espacio en Plasencia que aúne más atracciones de ocio. No son unos recreativos, ni un parque de bolas solo para el disfrute infantil. Es ‘Diviertt’, un lugar pensado para la diversión de niños y adultos, que, tras finalizar los trámites municipales, acaba de abrir sus puertas en la avenida Martín Palomino, 55, próximo a la rotonda del hotel Azar.

Su promotor es el empresario Yiyi Wu, que lleva años en Plasencia y ha querido ofrecer a placentinos y foráneos un lugar "para pasar el rato en familia o con amigos, divertirse" y dejar de puertas para afuera las preocupaciones o problemas.

Todo en 2.500 metros cuadrados de espacio, con capacidad para 299 personas y con más de 30 atracciones.

Dos espacios

El local se distribuye en dos zonas, una para pequeños desde un metro de alto hasta 1,35 metros, llamada ‘Kids park’ y otra para el resto de clientes, desde 1,35 metros, ‘Extreme Park’.

Nada más entrar, en el lado izquierdo, se ha ubicado una de las principales novedades de ‘Diviertt’, una bolera con seis pistas. También hay dos mesas de billar, dos zonas de dardos y distintas máquinas de juegos.

A su lado, hay mesas y sillas pensadas para meriendas de cumpleaños porque también se podrán celebrar, además de otro tipo de celebraciones, ya que incluso cuenta con sala VIP.

Cafetería y taquillas

No obstante, el local dispone también de una zona de cafetería y un aforo total de 150 personas en mesas y sillas.

No falta un espacio para taquillas, donde dejar objetos como bolsos o móviles -que se pueden introducir- y tampoco otro para los zapatos, ya que será necesario utilizar calcetines antideslizantes específicos.

Kids Park y Extrem Park

En cuanto al espacio para los más pequeños, dispone de un parque de bolas de cuatro pisos y unos 400 metros cuadrados, con juegos y atracciones en su interior, además de toboganes. Hasta 30.000 pelotas están repartidas por la instalación.

Una imagen del parque de bolas del nuevo espacio de ocio 'Diviertt'. / TONI GUDIEL

Para aquellos que midan más de 1,35 metros, hay un sinfín de atracciones, que van desde un ‘matatopos’, a un toro mecánico, pasando por camas elásticas de distintos tamaños y una incluso con una pantalla de realidad virtual; una escalera de equilibrio; toboganes; un espacio de ‘caída libre’ que termina en una colchoneta; zonas de escalada; una zona de multiaventura de unos 100 metros; un foso para batallas de gladiadores sobre un puente colgante; boxeo con guantes XXL; una barredora y zonas que se asemejan a los juegos Super Mario Bross y Ninja Warriors, entre otras muchas.

Equipo de 35 personas

Todo estará supervisado por un equipo de 35 personas y contará con numerosas medidas de seguridad como cascos, arneses, coderas, rodilleras y otras.

Wu destaca que habrá monitores en cada actividad para supervisar la seguridad y el cumplimiento de las normas en un espacio donde se ha renovado el tejado, el aire acondicionado y que dispone de aislante térmico, renovación de aire y sistemas antiincendios.

Para acceder a ‘Diviertt’ es necesario un registro previo y toda la información de horarios y precios está en su web: www.divierttplasencia.com.