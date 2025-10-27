Estudio de la UEx
¿Qué centro universitario es el más valorado de Extremadura?: El de Plasencia y por cuarto año consecutivo
La valoración de los egresados ha aumentado incluso respecto a años anteriores al puntuar el nivel de satisfacción con un 8,9 sobre 10
Sin duda merece la pena estudiar en el centro universitario de Plasencia. Lo dicen los propios estudiantes, ya egresados, que han vuelto a situar el centro placentino en el podio de los más valorados de la Universidad de Extremadura.
Es el cuarto año consecutivo que obtiene la mejor puntuación, pero además, este año, el dato numérico ha subido y ya roza el sobresaliente.
Opinión del curso 2021/2022
Si en el interior estudio de inserción laboral, que realiza la Unidad Técnica de Evaluación de la Calidad de la UEx, y correspondía a los egresados del curso 2020/2021, el centro universitario placentino sacó un 8,52 sobre 10, ahora, los del curso 2021/2022 lo han valorado con un 8,9.
Así, por titulaciones, el Grado en Podología obtiene un 9,09; el Grado en Enfermería un 8,93; el Grado en Administración y Dirección de Empresas, un 8,86 y el Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural un 8,29.
"Excelente trabajo"
Para el centro, estos datos son "un reflejo del excelente trabajo realizado por los profesores, el personal técnico de gestión, administración y servicios, así como la excelente labor realizada desde el Programa de Orientación al Estudiante, que se caracteriza por una atención personalizada de calidad avalada por la acreditación institucional otorgada por ANECA2.
Casi el 100% de inserción
Además, la satisfacción con la titulación cursada se ve refrendada en datos de empleo. De esta forma, el grado de inserción de los egresados de las titulaciones del centro se sitúa en niveles altos, con un 98,1% de egresados que indican que han trabajado después de sus estudios.
En este caso, el Grado de Enfermería es una de las titulaciones con mayor inserción laboral porque la totalidad de los egresados indican que han trabajado después de sus estudios.
El mismo 100% se da en los egresados del Grado en Administración y Dirección de Empresas y el del Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural.
Empleo en menos de dos meses
¿Y cuánto tiempo tardan en encontrar empleo? La respuesta sitúa de nuevo el centro placentino como el mejor de la UEx porque el tiempo medio de inserción laborar es de solo un mes y medio. En este punto, también destaca el Grado de Enfermería, ya que la incorporación al trabajo de sus egresados se produce en 0,1 meses, "prácticamente días" y es la titulación de la UEx con más rápida inserción laboral de sus egresados.
A su vez, el primer sueldo se sitúa en una media de 1.612 euros, con lo que es el tercer centro con mejor primer sueldo promedio de la Universidad de Extremadura.
Vocación emprendedora
También destaca que, en el caso de los egresados de Administración y Dirección de Empresas, logran el 100% de empleabilidad y además con contratos indefinidos.
La conexión de los estudios de la titulación con la realidad laboral obtiene un 8,8 en el informe, que también muestra que los egresados tienen una "clara vocación emprendedora", ya que un 12% optan por el emprendimiento en menos de tres años y, en Podología, asciende hasta el 50%.
Suscríbete para seguir leyendo
- Prohibido no divertirse: Plasencia estrena 'Diviertt', 2.500 metros cuadrados para el disfrute de pequeños y mayores
- Pillan a 183 kilómetros por hora en Malpartida de Plasencia al conductor de un furgón
- Plasencia vuelve de nuevo a la Edad Media con un mercado que tendrá 64 puestos
- Saray Muñoz, de Plasencia, habla de las secuelas del cáncer de mama: 'La pastilla me hace sentir como una mujer de 80 años
- La imagen de la Virgen Dormida se expondrá a los fieles en la catedral de Plasencia
- Plasencia da luz verde al inicio del trámite para legalizar las viviendas de Santa Bárbara
- La entidad local de San Gil, dependiente de Plasencia, se constituirá como una comunidad energética
- Se acabó dormir en la calle en Plasencia: Cáritas abrirá su centro de emergencia para los meses de frío