¿Qué centro universitario es el más valorado de Extremadura?: El de Plasencia y por cuarto año consecutivo

Sin duda merece la pena estudiar en el centro universitario de Plasencia. Lo dicen los propios estudiantes, ya egresados, que han vuelto a situar el centro placentino en el podio de los más valorados de la Universidad de Extremadura.

Es el cuarto año consecutivo que obtiene la mejor puntuación, pero además, este año, el dato numérico ha subido y ya roza el sobresaliente.

Opinión del curso 2021/2022

Si en el interior estudio de inserción laboral, que realiza la Unidad Técnica de Evaluación de la Calidad de la UEx, y correspondía a los egresados del curso 2020/2021, el centro universitario placentino sacó un 8,52 sobre 10, ahora, los del curso 2021/2022 lo han valorado con un 8,9.

Examen en el Grado de Podología del centro universitario de Plasencia. / Cedida

Así, por titulaciones, el Grado en Podología obtiene un 9,09; el Grado en Enfermería un 8,93; el Grado en Administración y Dirección de Empresas, un 8,86 y el Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural un 8,29.

"Excelente trabajo"

Para el centro, estos datos son "un reflejo del excelente trabajo realizado por los profesores, el personal técnico de gestión, administración y servicios, así como la excelente labor realizada desde el Programa de Orientación al Estudiante, que se caracteriza por una atención personalizada de calidad avalada por la acreditación institucional otorgada por ANECA2.

Clase de ADE, en el centro universitario de Plasencia. / Cedida

Casi el 100% de inserción

Además, la satisfacción con la titulación cursada se ve refrendada en datos de empleo. De esta forma, el grado de inserción de los egresados de las titulaciones del centro se sitúa en niveles altos, con un 98,1% de egresados que indican que han trabajado después de sus estudios.

En este caso, el Grado de Enfermería es una de las titulaciones con mayor inserción laboral porque la totalidad de los egresados indican que han trabajado después de sus estudios.

El mismo 100% se da en los egresados del Grado en Administración y Dirección de Empresas y el del Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural.

Alumnos de Ingeniería Técnica Forestal del centro universitario de Plasencia. / Cedida

Empleo en menos de dos meses

¿Y cuánto tiempo tardan en encontrar empleo? La respuesta sitúa de nuevo el centro placentino como el mejor de la UEx porque el tiempo medio de inserción laborar es de solo un mes y medio. En este punto, también destaca el Grado de Enfermería, ya que la incorporación al trabajo de sus egresados se produce en 0,1 meses, "prácticamente días" y es la titulación de la UEx con más rápida inserción laboral de sus egresados.

A su vez, el primer sueldo se sitúa en una media de 1.612 euros, con lo que es el tercer centro con mejor primer sueldo promedio de la Universidad de Extremadura.

Vocación emprendedora

También destaca que, en el caso de los egresados de Administración y Dirección de Empresas, logran el 100% de empleabilidad y además con contratos indefinidos.

La conexión de los estudios de la titulación con la realidad laboral obtiene un 8,8 en el informe, que también muestra que los egresados tienen una "clara vocación emprendedora", ya que un 12% optan por el emprendimiento en menos de tres años y, en Podología, asciende hasta el 50%.