La concejala de Plasencia investigada por insultos a un excompañero de gobierno declara este martes.

La concejala de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Plasencia, Belinda Martín, ha sido citada este martes, a las 9.40 horas, para declarar en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2.

Lo hará en calidad de investigada como presunta autora de un delito de injurias y otro de odio por insultos hacia el exconcejal Luis Domingo Díaz, compañero en el PP y en el gobierno local entre 2019 y 2023.

Comentarios ofensivos

Presuntamente, la edil realizó comentarios ofensivos hacia Díaz de forma anónima en un periódico a raíz de una noticia sobre su nombramiento como director de Recursos Humanos del área de salud de Plasencia.

El pasado 9 de octubre, hubo un acto de conciliación para dar la posibilidad de que hubiera un acuerdo entre las partes, de forma que no fuera necesaria la declaración.

Sin embargo, no hubo acuerdo. La defensa de Díaz solicitó 63.000 euros a Martín, 60.000 por daños morales y 3.000 en concepto de costas, además de que pidiera perdón y se retractara públicamente de los comentarios.

Luis Domingo Díaz y Belinda Martín, la concejala de Plasencia citada a declarar. / TONI GUDIEL

Duro golpe

El director de Recursos Humanos ha dicho hasta ahora que los insultos le generaron un "gran malestar físico, profesional y por supuesto emocional", de ahí que decidiera denunciarlos. Lo que desconocía es que varios de ellos los habría vertido presuntamente su compañera de partido, lo que supuso "un golpe adicional muy fuerte".

Sin intención vejatoria

Por su parte, el mismo día del acto de conciliación, la concejala emitió un comunicado en el que no negó ser la autora de algunos comentarios, pero sí que supongan una conducta delictiva y se mostró "dispuesta al diálogo en términos razonables".

"Los hechos recogidos en la querella y en la demanda de conciliación no me son, en su mayoría, atribuibles. Corresponden a una pluralidad de autores cuya identidad se desconoce", ha señalado la edil. Como respuesta a la reclamación de Díaz, señaló: "No puedo satisfacer lo solicitado porque rechazo cualquier interpretación que pueda atribuirme intención vejatoria, discriminatoria o lesiva hacia el Sr. Díaz".