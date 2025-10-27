Ambientación
Ya hay fecha para el encendido de las luces de Navidad en Plasencia: el 5 de diciembre
El ayuntamiento ha decidido retrasar una semana el encendido de más de 145 puntos de luz
Como novedad, la plaza Mayor contará este año con una bola transitable y todos los balcones tendrán cortinas de luz
El año pasado, el Ayuntamiento de Plasencia decidió adelantar el encendido de la iluminación de Navidad al último fin de semana de noviembre. Lo hizo el día 29. Sin embargo, este año recuperando la fecha de ediciones anteriores, las luces se encenderán el 5 de diciembre, el viernes previo al puente festivo, que supone el pistoletazo de salida a las fiestas y la actividad comercial.
Lo ha anunciado este lunes el concejal David Dóniga, que ha explicado que serán 145 puntos de luz los que se instalarán "en toda la ciudad".
Áreas comerciales
El edil ha querido recalcar que, sobre todo, el objetivo que persigue el ayuntamiento con la iluminación es que se instale en las zonas comerciales de los distintos barrios y, si no tienen, se colocarán motivos de luz en "puntos estratégicos".
También ha destacado que el 100% de las luces serán led, lo que supondrá un "ahorro energético y la reducción de la contaminación lumínica".
La plaza Mayor
En cuanto a la plaza Mayor, el espacio de mayor protagonismo en materia de iluminación, volverá el abeto luminoso, de 15 metros de altura, y las letras con el nombre de la ciudad que tanto éxito tuvieron el año pasado.
Además, habrá una bola transitable y, este año, las cortinas de luz que el año pasado se colocaron únicamente en los balcones de la zona norte de la plaza, llegarán también a la zona sur, por lo que "toda la plaza Mayor estará iluminada, lo que le dará una imagen más potente".
Los horarios
Sobre los horarios de encendido, el día 5, habrá animación musical en la plaza Mayor, con alguna sorpresa, como la de la persona que pulsará el botón para que se enciendan todas las luces.
Esto ocurrirá a las 19.30 horas. A partir de ese momento, la iluminación se podrá ver desde el momento en que se enciendan las farolas de la ciudad hasta las doce de la noche, de lunes a viernes. Los sábados y domingos, seguirán encendidas hasta las dos de la madrugada y en Nochebuena, Nochevieja y Reyes, hasta las cuatro.
Objetivos
Dóniga ha explicado que el objetivo de esta iluminación, adjudicada a la empresa Custodio SL, de Campanario por 103.243 euros, incluidas las luces de la feria, es el impulso de la ciudad como enclave turístico porque supone un "refuerzo del atractivo turístico, beneficioso para placentinos y visitantes" y también el "apoyo directo al comercio y la hostelería".
Además, de esta forma, "se refuerza la imagen de Plasencia como ciudad viva, moderna y sostenible". El edil ha invitado a placentinos y foráneos a participar en el encendido y disfrutar de la iluminación de este año.
