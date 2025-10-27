Mantenimiento
La limpieza de 31 instalaciones deportivas de Plasencia sale a licitación
Están incluidas las piscinas, pabellones, pistas y campos de fútbol
El Ayuntamiento de Plasencia ha decidido sacar a licitación la limpieza y mantenimiento de las instalaciones deportivas de la ciudad, un total de 31.
Están incluidas tanto las piscinas como pabellones, pistas de la ciudad deportiva y barrios y campos de fútbol.
Por 1,5 millones
El contrato tendrá una duración inicial de dos años, aunque prorrogable otros dos y el precio base de licitación es de un total de 1.521.476,56 euros.
Las empresas interesadas tienen hasta el 25 de noviembre para presentar ofertas.
Según el pliego de condiciones, la limpieza y mantenimiento deberán ser diarios y, en periodos como Navidad, Semana Santa o vacaciones, la empresa tendrá que realizar una limpieza más profunda.
