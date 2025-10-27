La limpieza de 31 instalaciones deportivas de Plasencia sale a licitación.

El Ayuntamiento de Plasencia ha decidido sacar a licitación la limpieza y mantenimiento de las instalaciones deportivas de la ciudad, un total de 31.

Están incluidas tanto las piscinas como pabellones, pistas de la ciudad deportiva y barrios y campos de fútbol.

Por 1,5 millones

El contrato tendrá una duración inicial de dos años, aunque prorrogable otros dos y el precio base de licitación es de un total de 1.521.476,56 euros.

Visita municipal al campo de fútbol de la ciudad deportiva de Plasencia. / TONI GUDIEL

Las empresas interesadas tienen hasta el 25 de noviembre para presentar ofertas.

Según el pliego de condiciones, la limpieza y mantenimiento deberán ser diarios y, en periodos como Navidad, Semana Santa o vacaciones, la empresa tendrá que realizar una limpieza más profunda.