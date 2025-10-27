Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La limpieza de 31 instalaciones deportivas de Plasencia sale a licitación

Están incluidas las piscinas, pabellones, pistas y campos de fútbol

La limpieza de 31 instalaciones deportivas de Plasencia sale a licitación.

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

El Ayuntamiento de Plasencia ha decidido sacar a licitación la limpieza y mantenimiento de las instalaciones deportivas de la ciudad, un total de 31.

Están incluidas tanto las piscinas como pabellones, pistas de la ciudad deportiva y barrios y campos de fútbol.

Por 1,5 millones

El contrato tendrá una duración inicial de dos años, aunque prorrogable otros dos y el precio base de licitación es de un total de 1.521.476,56 euros.

Visita municipal al campo de fútbol de la ciudad deportiva de Plasencia.

Las empresas interesadas tienen hasta el 25 de noviembre para presentar ofertas.

Según el pliego de condiciones, la limpieza y mantenimiento deberán ser diarios y, en periodos como Navidad, Semana Santa o vacaciones, la empresa tendrá que realizar una limpieza más profunda.

¿Qué centro universitario es el más valorado de Extremadura?: El de Plasencia y por cuarto año consecutivo

La limpieza de 31 instalaciones deportivas de Plasencia sale a licitación

El comercio del centro de Plasencia, a favor de la semipeatonalización de la plaza Mayor y su entorno

Prohibido no divertirse: Plasencia estrena 'Diviertt', 2.500 metros cuadrados para el disfrute de pequeños y mayores

Plasencia acoge un encuentro de cofradías con la presencia del obispo de Salamanca

Una completa feria cierra la semana de la salud en Plasencia

Plasencia da la bienvenida a la Edad Media con la vista puesta en el cielo

Pillan a 183 kilómetros por hora en Malpartida de Plasencia al conductor de un furgón

