El alcalde de Plasencia sobre el adelanto electoral en Extremadura: "Guardiola tendrá el apoyo mayoritario de los extremeños"

El alcalde del Ayuntamiento de Plasencia, Fernando Pizarro, ha valorado este martes la decisión de la presidenta de la Junta, María Guardiola, de convocar elecciones anticipadas en Extremadura ante la imposibilidad de sacar adelante unos próximos presupuestos para la región por el rechazo de la oposición.

Pizarro se ha adelantado a los resultados del 21 de diciembre, fecha de los comicios, para aventurar que Guardiola "tendrá un apoyo mayoritario por parte de los extremeños en las urnas para continuar esta senda de progreso y de mejora de la calidad de vida de los extremeños de estos dos últimos años".

No es Pedro Sánchez

Respecto a la comparativa con Pedro Sánchez, el alcalde ha afirmado rotundo que "María Guardiola no es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se atrinchera en el poder ante la ausencia de presupuestos, que ni siquiera presenta en el Congreso de los Diputados, y María Guardiola, ante el bloqueo irresponsable por parte de la oposición en el parlamento extremeño a las cuentas, pues convoca elecciones".

En su opinión, "eso demuestra una gran dosis de honestidad, de generosidad, de sensatez, de sentido común, de justicia, pero también un gran compromiso constitucional y democrático".

El alcalde de Plasencia con María Guardiola, en la Junta de Extremadura. / JUNTA DE EXTREMADURA

Poder para mejorar

A su vez, el alcalde de Plasencia considera que "convocar elecciones es darle la voz a los extremeños para que ellos decidan cuál es la representación política que requiere Extremadura".

Del mismo modo, para Pizarro, "esto también demuestra una cosa para mí muy importante y es que María Guardiola no está en el poder por ostentar el poder. El poder es un instrumento para mejorar la vida de los ciudadanos y esa es la razón que le lleva a gobernar. En este caso, ante la ausencia del instrumento principal para poder seguir avanzando en el progreso de Extremadura, decide convocar elecciones. Creo que dice mucho de ella".