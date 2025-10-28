Nueva franquicia
La cadena Santagloria abrirá en la plaza Mayor de Plasencia y busca personal
La cafetería con pastelería y panadería se instalará en el local donde estaba Kiko Milano
Cuenta con unos 170 locales, repartidos por España, Andorra y Portugal
La cadena Santagloria Coffee&Bakery aterrizará por primera vez en Plasencia. Lo hará en la plaza Mayor, en el local donde se encontraba antes Kiko Milano.
Actualmente, el espacio está inmerso en obras de adaptación para darle la imagen de sus cafeterías, pero además, la empresa busca personal.
Personal
Así, ha colocado un código QR en el escaparate para que los interesados en formar parte del equipo de la firma puedan escanearlo y enviar el currículo.
Santagloria Coffee&Bakery es una red de franquicias de cafeterías y panaderías que pertenece al grupo FoodBox y fusiona la panadería tradicional con productos de pastelería y cafetería.
Unos 170 locales
Nació en el año 1963, de la mano de Pere Gallés y su mujer Gloria y su domicilio social se encuentra en Madrid.
De panadería artesanal ha pasado a un modelo más amplio y diversificado y, actualmente, cuenta con unos 170 locales en España, Andorra y Portugal.
La cuarta en la región
En Extremadura, hay una cafetería en Badajoz, en El Faro, y otra en Cáceres, en la calle San Pedro de Alcántara, aunque ha instalado una segunda franquicia en la calle Pintores.
Productos que destacan en su oferta son el café 100% arábica, los ‘flat croissants’ o sus panes de masa madre, elaborados siguiendo métodos tradicionales. La carta cuenta con opciones de desayunos, brunch, meriendas, dulces, productos salados y también para llevar.
