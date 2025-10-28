Citación por presuntas injurias
La edil de Plasencia investigada por insultos a un excompañero acude al juzgado arropada por dos concejales
Álvaro Astasio e Isa Blanco han escoltado a Belinda Martín, que no ha querido hacer declaraciones
Luis Domingo Díaz, que presentó la querella por comentarios anónimos en un periódico, tendrá también que declarar
Este martes, la concejala de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Plasencia, Belinda Martín, ha acudido a los juzgados para declarar como investigada por ser la presunta autora de comentarios injuriosos realizados contra el que fue su compañero en el gobierno local y ahora ocupa el cargo de director de Recursos Humanos del área de salud de Plasencia, Luis Domingo Díaz.
Martín ha entrado en el palacio judicial arropada por dos concejales del equipo de gobierno actual del PP, el de Sanidad y Planificación Presupuestaria, Álvaro Astasio, y la edil de Deportes, Inclusión y Diversidad, Isa Blanco. Tras ellos, accedía su abogada, junto a la responsable del gabinete de prensa del gobierno local.
Derecho de autodefensa
La edil investigada no ha querido hacer ningún tipo de comentario a su entrada para prestar declaración en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2. Lo ha hecho ante la jueza, el Ministerio Fiscal, su abogada y el abogado de Luis Domingo Díaz.
No obstante, ha contestado las preguntas de todos, menos las de este último, acogiéndose a sí a su derecho a guardar silencio y de autodefensa.
Sin intención vejatoria
Según ha podido saber este periódico, en sus respuestas al resto de partes, Martín ha seguido la línea del comunicado que envió el pasado 9 de octubre, cuando rechazó la propuesta de la defensa de Díaz en el acto de conciliación, que incluía que pidiera perdón, se retractara públicamente de los comentarios presuntamente injuriosos realizados contra Díaz y una indemnización de 60.000 euros por daños morales, más otros 3.000 de costas.
Martín negó entonces "cualquier conducta delictiva" y rechazó "cualquier interpretación que pueda atribuirme intención vejatoria, discriminatoria o lesiva hacia el Sr. Díaz".
Libertad de expresión
Porque la edil no ha negado que hiciera los comentarios hacia su excompañero en el equipo de gobierno -de 2019 a 2023-, pero ha señalado que los hizo "en el ejercicio legítimo de mi derecho a la libertad de expresión".
También apuntó que, "desde la voluntad de entendimiento y en un ejercicio de buena fe, lamento sinceramente el malestar que el Sr. Díaz haya podido sentir. Esta disposición al diálogo no implica admitir hechos o responsabilidades que no me corresponden, pero sí refleja mi deseo de resolver las diferencias de manera respetuosa y no litigiosa".
Declaración de Díaz
De momento, sin embargo, la instrucción del caso continúa y, de hecho, Luis Domingo Díaz tendrá también que comparecer en los juzgados, como parte de la investigación, como ha señalado su abogado.
Lo que se desconoce todavía, según ha indicado su defensa, es la identidad de otras personas que también realizaron comentarios ofensivos hacia Díaz en la misma publicación de forma anónima.
