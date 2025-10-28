La presa del Jerte de Plasencia es uno de los espacios preferidos por los placentinos para pasar un día de campo. Sobre todo los domingos, la zona de merenderos se llena de familias y amigos.

Es una zona ideal para acudir con niños y muchos llevan también a sus mascotas. Sin embargo, además de la falta de mantenimiento de los merenderos, muchos ya en malas condiciones, hay otro problema que viene sufriendo año tras año, la suciedad.

Falta de civismo

La causa es, principalmente, la falta de civismo de algunas personas de las que allí acuden. No se entiende si no que, este pasado domingo, en una mesa estuvieran abandonadas varias botellas de refresco sin terminar y, a su alrededor, esparcidas por el suelo, bolsas, vasos de plástico, una garrafa de agua vacía…

No era el único punto con basuras porque, a pocos metros de distancia, se podían ver más bolsas, latas de refresco y un táper de plástico abandonado.

La presa del Jerte de Plasencia, ¿merendero o basurero? / TONI GUDIEL

Monte protegido

En otra zona, las que se acumulaban eran latas de cerveza y, el espacio más sucio se encontraba junto a una papelera a rebosar. En este caso, la imagen se repetía, pero en mayor cantidad de vasos de plástico, tapones, bolsas, pañuelos o servilletas.

Múltiples desperdicios que afean la zona y, además, son perjudiciales para un enclave que se encuentra en el monte público y protegido de Valcorchero.

Hay quien lo justifica en que hay pocas papeleras o se llenan rápido, pero también hay un contenedor en el acceso y, como decían el domingo algunas personas que comían en la zona, "lo suyo es recogerlo y, si no hay papeleras o el contenedor está lleno, te lo llevas a casa y lo tiras en algún contenedor de tu calle".

Limpieza

Los que se comportan adecuadamente en la presa lamentan que la actitud de unos haga pensar que todos los que acuden ensucian.

Según el ayuntamiento, es la UTE de limpieza quien acude a la zona los lunes o cuando le es posible. No tendría que hacerlo tan a menudo si todos los que acudieran recogieran su basura porque como dice el refrán: No es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia.