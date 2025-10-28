El primer parlamentario gitano de España, en una jornada sobre los delitos de odio, en Plasencia

El primer parlamentario gitano de España y presidente de Unión Romaní Española, Juan de Dios Rodríguez Heredia, participará este miércoles en las jornadas ‘Delitos de Odio: Prevención, Sensibilización y Actuación’, que se celebrarán este miércoles en la sede de la Cámara de Comercio de Plasencia, desde las diez de la mañana.

Se trata de un encuentro organizado por la Federación de Asociaciones del Pueblo gitano de Extremadura (Fapugex), en colaboración con el ayuntamiento, la Diputación de Cáceres, la Junta de Extremadura, la Cámara y entidades sociales y está dirigido a profesionales del ámbito jurídico, policial y social, así como a entidades y ciudadanía en general.

Concienciar y dar herramientas

Según la organización, el objetivo de la iniciativa es "concienciar, informar y dotar de herramientas prácticas a profesionales y organizaciones para la prevención y actuación frente a los delitos de odio, con un enfoque especial en la comunidad gitana y otros colectivos vulnerables".

Así, Juan Vázquez, presidente de Fapugex, ha destacado que "los delitos de odio no solo atentan contra las personas, sino también contra los valores democráticos y la cohesión social. Es necesario reforzar la formación, la coordinación institucional y la sensibilización para erradicar el racismo y la intolerancia".

Exposición en Plasencia sobre la historia del pueblo gitano. / TONI GUDIEL

Seguridad y comunicación

Además de Rodríguez Heredia, que hablará del impacto del racismo y la discriminación en el pueblo gitano, participarán en las jornadas Miguel Alfonso Santiago, jefe de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Plasencia, que ha analizará el papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad y Juan Carlos López Duque, exdirector de la Cadena SER Norte de Extremadura, que reflexionará sobre el papel de los medios de comunicación en la percepción social de la diversidad.

Además, especialistas en derecho penal, redes sociales y servicios de atención a víctimas de discriminación expondrán el marco legal y los mecanismos institucionales disponibles para combatir los delitos motivados por odio o prejuicio.

Asistencia a víctimas

También participará Nydia Delfina Sequeira Aguilar, técnica del Servicio contra la Discriminación Racial y Étnica del Área de Igualdad, No Discriminación e Interseccionalidad, quien presentará el Servicio de asistencia a víctimas de discriminación y su labor en la atención y acompañamiento a las personas afectadas.

"Extremadura debe seguir siendo ejemplo de inclusión y diversidad. La unión de esfuerzos entre administraciones, asociaciones y ciudadanía es la clave para construir una sociedad más justa y libre de discriminación", ha subrayado el presidente de Fapugex, Juan Vázquez.