Antonio Morán plantea dejar su escultura donde está, en la plaza de Ansano de Plasencia.

Hasta ahora, Antonio Morán, autor junto a su hijo Carlos de la obra Escena Tercera, instalada en la plaza de Ansano de Plasencia y premio Obra Abierta, había propuesto trasladarla al eje central de la plaza.

El ayuntamiento, en cambio, ha planteado moverla a la calle Luis Vélez de Guevara, junto al palacio de congresos.

Obligado a restaurarla

Mientras, en abril de 2024, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 condenó al ayuntamiento a "restaurar y devolver a su estado original" la escultura y a indemnizar a los autores con 15.000 euros por los daños que ha sufrido durante el paso de los años, pero no se pronunció sobre su ubicación.

Ahora, el juzgado ha instado a restaurarla y ejecutar así la sentencia -con cargo al ayuntamiento, pero a manos del escultor- y Morán ha hecho otra propuesta, dirigida al alcalde y que ha remitido al ayuntamiento.

En Ansano

Propone restaurar la obra "en su actual emplazamiento"; que se lleve a cabo una reinauguración con una comparecencia pública "que ponga en valor nuestro patrimonio" y un "un apretón de manos" con el alcalde, Fernando Pizarro.

Obra original de Antonio Morán y su hijo en Plasencia, en la plaza de Ansano. / CEDIDA

Cabe destacar que Morán llevó al ayuntamiento al juzgado por falta de mantenimiento, ya que la obra ha sufrido golpes a lo largo de los años, que han desvirtuado la pieza original, que llevaba un metacrilato luminoso que hubo que quitar y no se ha vuelto a instalar.

Diferencia de opiniones

El gobierno local considera que el traslado beneficiará a la obra y evitará que vuelva a sufrir daños y además se enmarcará en un espacio de vanguardia por la ubicación del palacio de congresos.

El autor, en cambio, cree que el cambio condenará a la escultura al olvido al alejarla de la zona centro y del emplazamiento elegido cuando resultó ganadora del premio de Caja Extremadura.