Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obra dañada

Antonio Morán plantea dejar su escultura donde está, en la plaza de Ansano de Plasencia

El ayuntamiento debe costear su restauración, a manos del artista, y ha proyectado llevarla junto al palacio de congresos

Antonio Morán plantea dejar su escultura donde está, en la plaza de Ansano de Plasencia.

Antonio Morán plantea dejar su escultura donde está, en la plaza de Ansano de Plasencia. / TONI GUDIEL

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Hasta ahora, Antonio Morán, autor junto a su hijo Carlos de la obra Escena Tercera, instalada en la plaza de Ansano de Plasencia y premio Obra Abierta, había propuesto trasladarla al eje central de la plaza.

El ayuntamiento, en cambio, ha planteado moverla a la calle Luis Vélez de Guevara, junto al palacio de congresos.

Obligado a restaurarla

Mientras, en abril de 2024, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 condenó al ayuntamiento a "restaurar y devolver a su estado original" la escultura y a indemnizar a los autores con 15.000 euros por los daños que ha sufrido durante el paso de los años, pero no se pronunció sobre su ubicación.

Ahora, el juzgado ha instado a restaurarla y ejecutar así la sentencia -con cargo al ayuntamiento, pero a manos del escultor- y Morán ha hecho otra propuesta, dirigida al alcalde y que ha remitido al ayuntamiento.

En Ansano

Propone restaurar la obra "en su actual emplazamiento"; que se lleve a cabo una reinauguración con una comparecencia pública "que ponga en valor nuestro patrimonio" y un "un apretón de manos" con el alcalde, Fernando Pizarro.

Obra original de Antonio Morán y su hijo en Plasencia, en la plaza de Ansano.

Obra original de Antonio Morán y su hijo en Plasencia, en la plaza de Ansano. / CEDIDA

Cabe destacar que Morán llevó al ayuntamiento al juzgado por falta de mantenimiento, ya que la obra ha sufrido golpes a lo largo de los años, que han desvirtuado la pieza original, que llevaba un metacrilato luminoso que hubo que quitar y no se ha vuelto a instalar.

Diferencia de opiniones

El gobierno local considera que el traslado beneficiará a la obra y evitará que vuelva a sufrir daños y además se enmarcará en un espacio de vanguardia por la ubicación del palacio de congresos.

Noticias relacionadas y más

El autor, en cambio, cree que el cambio condenará a la escultura al olvido al alejarla de la zona centro y del emplazamiento elegido cuando resultó ganadora del premio de Caja Extremadura.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Prohibido no divertirse: Plasencia estrena 'Diviertt', 2.500 metros cuadrados para el disfrute de pequeños y mayores
  2. Pillan a 183 kilómetros por hora en Malpartida de Plasencia al conductor de un furgón
  3. Plasencia vuelve de nuevo a la Edad Media con un mercado que tendrá 64 puestos
  4. La cadena Santagloria abrirá en la plaza Mayor de Plasencia y busca personal
  5. Saray Muñoz, de Plasencia, habla de las secuelas del cáncer de mama: 'La pastilla me hace sentir como una mujer de 80 años
  6. La imagen de la Virgen Dormida se expondrá a los fieles en la catedral de Plasencia
  7. Plasencia da luz verde al inicio del trámite para legalizar las viviendas de Santa Bárbara
  8. La entidad local de San Gil, dependiente de Plasencia, se constituirá como una comunidad energética

Los festivales de cortos de Plasencia dejarán un beneficio cercano al millón de euros

Los festivales de cortos de Plasencia dejarán un beneficio cercano al millón de euros

Antonio Morán plantea dejar su escultura donde está, en la plaza de Ansano de Plasencia

Antonio Morán plantea dejar su escultura donde está, en la plaza de Ansano de Plasencia

El primer parlamentario gitano de España, en una jornada sobre los delitos de odio, en Plasencia

El primer parlamentario gitano de España, en una jornada sobre los delitos de odio, en Plasencia

La edil de Plasencia investigada por insultos a un excompañero acude al juzgado arropada por dos concejales

La edil de Plasencia investigada por insultos a un excompañero acude al juzgado arropada por dos concejales

El alcalde de Plasencia sobre el adelanto electoral en Extremadura: "Guardiola tendrá el apoyo mayoritario de los extremeños"

El alcalde de Plasencia sobre el adelanto electoral en Extremadura: "Guardiola tendrá el apoyo mayoritario de los extremeños"

La presa del Jerte de Plasencia, ¿merendero o basurero?

La presa del Jerte de Plasencia, ¿merendero o basurero?

La cadena Santagloria abrirá en la plaza Mayor de Plasencia y busca personal

La cadena Santagloria abrirá en la plaza Mayor de Plasencia y busca personal

La concejala de Plasencia investigada por insultos a un excompañero de gobierno declara este martes

La concejala de Plasencia investigada por insultos a un excompañero de gobierno declara este martes
Tracking Pixel Contents