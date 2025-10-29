Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actuación preventiva

Consecuencias de los incendios en el agua de Plasencia: el ayuntamiento vigila para que no afecte al consumo

Se ha formado un gabinete de crisis para llevar el control de la calidad del suministro

El concejal subraya que, actualmente, "no hay restricciones ni incidencias y el riesgo es cero"

Consecuencias de los incendios en el agua de Plasencia: el ayuntamiento vigila para que no afecte al consumo

Consecuencias de los incendios en el agua de Plasencia: el ayuntamiento vigila para que no afecte al consumo / TONI GUDIEL

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Han llegado las lluvias y es previsible que arrastren cenizas de los incendios ocurridos el pasado verano en varias comarcas del norte de Cáceres. Pese a los trabajos llevados a cabo por la Junta de Extremadura, con la técnica del helimulching, y la Diputación de Cáceres, se ha creado un gabinete de crisis en Plasencia para vigilar y estar atentos a la calidad del agua, de forma que no afecte al consumo de los placentinos.

El concejal de Medio Ambiente, José María Nisa, ha explicado este miércoles que la Dirección de Salud, la UTE del Agua y el ayuntamiento mantendrán una coordinación total para la "vigilancia y el control preventivo" del agua que llega a la presa y de ahí se distribuye a los hogares.

Agua apta y segura

Lo que ha querido dejar claro es que, hoy por hoy, "no hay ninguna restricción ni incidencias", por lo que quienes consuman agua directamente del grifo no tienen por qué tener ningún temor.

Así, ha subrayado que "es totalmente segura y apta para el consumo" porque los análisis realizados hasta el momento así lo han puesto de manifiesto.

Plan de contingencia

Lo que se ha puesto en marcha, por tanto, es un "plan de contingencia municipal para la prevención de incidencias, no porque haya una alarma, se trata de una estrategia de trabajo entre instituciones".

El edil José María Nisa, que ha anunciado la creación de un gabinete para analizar la calidad del agua en Plasencia.

El edil José María Nisa, que ha anunciado la creación de un gabinete para analizar la calidad del agua en Plasencia. / TONI GUDIEL

El gabinete de crisis municipal está presidido por el concejal y cuenta también con otros concejales y el gabinete de comunicación. Su función será la de evaluar los datos que vayan llegando de análisis del agua, coordinar la información y difundirla de forma rápida, a través de la web del ayuntamiento, sus redes sociales y los medios de comunicación.

Riesgo cero

En este sentido, al igual que se ha difundido públicamente su constitución, el ayuntamiento ha contactado ya con la hostelería, los centros educativos, el comercio y todos los servicios municipales.

Nisa ha hecho hincapié en que, actualmente, el nivel de riesgo "es cero" y, si fuera necesario tomar medidas respecto al consumo, "se informará de inmediato para garantizar la seguridad de los ciudadanos".

Por lo tanto, ha pedido que se mantenga la tranquilidad porque el ayuntamiento actuará "con rapidez". Del mismo modo, ha resaltado la comunicación permanente que mantendrá con la Dirección de Salud y la UTE del Agua.

Pantano y ETAP

No hay fecha para supresión de este gabinete de crisis y la zona donde se vigilará más especialmente será "la parte superior del pantano", donde hay un equipo de la UTE del Agua y también existen equipos de la Confederación Hidrográfica del Tajo en contacto con el ayuntamiento.

Igualmente, ha destacado los análisis que se realizan en la Estación de Tratamiento de Agua Potable, ahora "muy favorables".

TEMAS

