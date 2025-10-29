Los festivales de cortos de Plasencia dejarán un beneficio cercano al millón de euros.

Es cine; es educación; es promoción de Plasencia en el ámbito nacional e internacional y también es una iniciativa que deja un beneficio económico a la ciudad.

Según los cálculos de José Luis Muñoz, de la asociación organizadora, 24 Fotogramas, los festivales de cortometrajes Plasencia Encorto, de carácter internacional, y Youth Film Festival, educativo e internacional, suponen un desembolso en la ciudad que puede llegar al millón de euros.

Dinamización local

Mucho mayor, por tanto, que los 260.000 euros con los que cuenta la organización gracias a la colaboración de la Junta de Extremadura y el ayuntamiento.

Así, el presidente de 24 Fotogramas, que forman únicamente 22 socios capaces de organizar dos festivales y una semana de proyecciones, talleres y gala de premios, ha destacado que "dinamizan la hostelería, el comercio y crean la audiencia del futuro", en un momento difícil por el uso de los móviles y redes sociales.

Presentación del festival Plasencia Encorto. / TONI GUDIEL

Trabajos y fechas

Es lo que volverán a hacer la próxima semana, del 3 al 8 de noviembre.

Del 3 al 7, tendrá lugar el XIII Festival Nacional Plasencia Encorto, al que se han presentado este año 370 obras, de las que han sido seleccionadas 24, que se proyectarán en los Multicines Alkázar, a las 20.30 horas, del lunes al jueves.

Antonio Gil ha destacado que estos cortos optan al Goya, ya que es festival colaborador.

Por otro lado, del 6 al 8, se extenderá lugar el XII Youth Film Festival, que ha recibido 210 trabajos, de 35 países y que atraerá a 200 personas a la ciudad.

Dos proyecciones educativas

También contará con proyecciones, el jueves y viernes, en el teatro Alkázar, entre ellas, dos elegidas este año por su carácter educativo, ‘Buffalo kids’ y ‘Soy Nevenka’, cuyo protagonista, Urco Olazabal, estará en la entrega de premios para recibir el galardón a Mejor largometraje educativo.

Gala final

A su vez, se completará con clases magistrales de Carlos Gurpegui y Pedro Solís (premio Guinness al corto con más premios, ‘Cuerdas’) y talleres de creación de personajes, ‘spaguetti western’, chapas, trucos cinematográficos y otros.

El broche final será una gala el sábado día 8, a las ocho de la tarde, en el teatro Alkázar, con Amparo Santolino y Chema Trujillo como presentadores.

Los carteles los han elaborado Antonio Aranda y Ángel UFB.