Semana de cine
Los festivales de cortos de Plasencia dejarán un beneficio cercano al millón de euros
El nacional , con 370 trabajos, se desarrollará del 3 al 7 de noviembre
El educativo internacional, con 210 obras y al que acudirán 200 personas, será del 6 al 8
Es cine; es educación; es promoción de Plasencia en el ámbito nacional e internacional y también es una iniciativa que deja un beneficio económico a la ciudad.
Según los cálculos de José Luis Muñoz, de la asociación organizadora, 24 Fotogramas, los festivales de cortometrajes Plasencia Encorto, de carácter internacional, y Youth Film Festival, educativo e internacional, suponen un desembolso en la ciudad que puede llegar al millón de euros.
Dinamización local
Mucho mayor, por tanto, que los 260.000 euros con los que cuenta la organización gracias a la colaboración de la Junta de Extremadura y el ayuntamiento.
Así, el presidente de 24 Fotogramas, que forman únicamente 22 socios capaces de organizar dos festivales y una semana de proyecciones, talleres y gala de premios, ha destacado que "dinamizan la hostelería, el comercio y crean la audiencia del futuro", en un momento difícil por el uso de los móviles y redes sociales.
Trabajos y fechas
Es lo que volverán a hacer la próxima semana, del 3 al 8 de noviembre.
Del 3 al 7, tendrá lugar el XIII Festival Nacional Plasencia Encorto, al que se han presentado este año 370 obras, de las que han sido seleccionadas 24, que se proyectarán en los Multicines Alkázar, a las 20.30 horas, del lunes al jueves.
Antonio Gil ha destacado que estos cortos optan al Goya, ya que es festival colaborador.
Por otro lado, del 6 al 8, se extenderá lugar el XII Youth Film Festival, que ha recibido 210 trabajos, de 35 países y que atraerá a 200 personas a la ciudad.
Dos proyecciones educativas
También contará con proyecciones, el jueves y viernes, en el teatro Alkázar, entre ellas, dos elegidas este año por su carácter educativo, ‘Buffalo kids’ y ‘Soy Nevenka’, cuyo protagonista, Urco Olazabal, estará en la entrega de premios para recibir el galardón a Mejor largometraje educativo.
Gala final
A su vez, se completará con clases magistrales de Carlos Gurpegui y Pedro Solís (premio Guinness al corto con más premios, ‘Cuerdas’) y talleres de creación de personajes, ‘spaguetti western’, chapas, trucos cinematográficos y otros.
El broche final será una gala el sábado día 8, a las ocho de la tarde, en el teatro Alkázar, con Amparo Santolino y Chema Trujillo como presentadores.
Los carteles los han elaborado Antonio Aranda y Ángel UFB.
- Prohibido no divertirse: Plasencia estrena 'Diviertt', 2.500 metros cuadrados para el disfrute de pequeños y mayores
- Pillan a 183 kilómetros por hora en Malpartida de Plasencia al conductor de un furgón
- Plasencia vuelve de nuevo a la Edad Media con un mercado que tendrá 64 puestos
- La cadena Santagloria abrirá en la plaza Mayor de Plasencia y busca personal
- Saray Muñoz, de Plasencia, habla de las secuelas del cáncer de mama: 'La pastilla me hace sentir como una mujer de 80 años
- La imagen de la Virgen Dormida se expondrá a los fieles en la catedral de Plasencia
- Plasencia da luz verde al inicio del trámite para legalizar las viviendas de Santa Bárbara
- La entidad local de San Gil, dependiente de Plasencia, se constituirá como una comunidad energética