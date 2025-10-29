Plasencia se apunta a Halloween: habrá fiesta con DJ para menores, talleres y concursos de disfraces

El Ayuntamiento de Plasencia vuelve a apuntarse al truco o trato y, a través de la Concejalía de Juventud, ha organizado diversas actividades para celebrar Halloween, la fiesta nacida en Irlanda e impulsada por EEUU gracias al cine y la televisión.

El concejal Alberto Belloso ha explicado este miércoles el programa organizado y ha recalcado que el objetivo de la concejalía es ofrecer un "ocio seguro a los jóvenes, saludable, de forma que puedan convivir con seguridad y salud" al tiempo que se divierten.

Casa de la Juventud

Así, este jueves y viernes habrá actividades en la Casa de la Juventud, situada en la puerta Berrozana, de carácter gratuito.

El jueves, la asociación Euexia ha preparado talleres y un concurso de disfraces, que se desarrollarán entre las ocho de la tarde y las diez de la noche.

El viernes, será la asociación Megagumi quien pondrá a disposición de quienes acudan, a partir de las 18.30 horas, diversos talleres, de dibujo, pulseras y otros relacionados con Halloween. También habrá concurso de disfraces, con premios para tres categorías, de cero a 12 años, de 12 a 30 y mayores de 30. Los ganadores recibirán 'merchandising', valorado en hasta 50 euros.

Fiesta musical

Como broche y punto fuerte de la celebración, la plaza de abastos volverá a acoger el viernes 31 una fiesta con música a través de DJ, dos de Plasencia y uno de Malpartida de Plasencia. De diez a once, pondrá música Víctor Canelo; de once a doce, Dani Cayuela y, de doce a una, Raúl Moriano.

El concejal ha destacado que habrá sorpresas y anima a acudir disfrazado para pasar una noche de miedo, como manda la tradición.

Seguridad de policía y privada

La entrada será gratuita y abierta a menores de 11 a 17 años, que deberán mostrar el carné de identidad para acceder. Belloso ha hecho hincapié en que habrá seguridad privada y también vigilancia por parte de la Policía Local, todo para promover un ocio seguro.