Jornadas
Plasencia pone el foco en los delitos de odio: avisan de la "casi impunidad" de las redes sociales
El delegado del Gobierno subraya que están aumentando y que hay que "perseguirlo para erradicarlo"
Juan de Dios Rodríguez, primer parlamentario gitano de España, señala que "el anonimato es una fuente de conflictos y de irresponsabilidad"
La Federación de Asociaciones del Pueblo Gitano en Extremadura (Fapugex) ha elegido Plasencia para unas jornadas sobre delitos de odio con el fin de prevenirlo, sensibilizar y dar herramientas para actuar frente a ellos. Uno de los aspectos que ha quedado claro es que las redes sociales se han convertido en caldo de cultivo para este tipo de delitos.
Así, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha advertido: "Tenemos que estar muy atentos porque son delitos que las redes sociales han llevado a tener casi impunidad y tenemos que perseguirlos. Parece que la gente en las redes sociales, utilizando el anonimato, muchas veces se permite el lujo de hacer insultos continuos o mostrar mensajes de absolutamente odio que no se pueden permitir dentro de los derechos humanos en un país democrático".
Comunidad con menos denuncias
Quintana ha participado en la inauguración de la jornada, celebrada en la sede de la Cámara de Comercio de Plasencia, junto a Juan Vázquez, presidente de Fapugex; David Calvo, concejal de Servicios Sociales del ayuntamiento y Antonia María Ortiz, coordinadora de programas intersectoriales y atención sociosanitaria de la Junta de Extremadura.
El delegado ha señalado que los delitos de odio "están subiendo mucho en España, principalmente el racismo y la xenofobia". No obstante, Extremadura es la comunidad donde menos denuncias se han puesto por este motivo, en el último año, un total de 21, lo que supone "2,09 casos por 100.000 habitantes".
Perseguirlo
Pese a este dato, ha hecho hincapié en que "eso no significa que no tengamos que luchar contra eso y desde luego yo creo que esa tendencia que todos observamos, principalmente en las redes sociales, hay que perseguirlo y erradicarlo totalmente".
Quintana ha querido dejar claro que "aquí somos todos humanos y, como humanos, no tenemos derecho a mostrar odio hacia otro humano y odio gratuito. Es a ver cómo hago daño sin sacar nada y eso es una cosa que no podemos permitir".
Preocupación
La jornada, que ha comenzado a las diez de la mañana, se ha desarrollado a través de ponencias y mesas redondas. La primera ha sido la de Juan de Dios Rodríguez Heredia, el primer parlamentario gitano en España, que llegó a las Cortes en el año 1977.
Ahora, a sus 83 años, presidente de la Unión Romaní Española y honorario de la Unión Romaní Internacional y primer gitano distinguido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cádiz, ha mostrado su "preocupación total y absoluta" por la facilidad para cometer delitos de odio y contra la comunidad gitana a través de las redes sociales.
Anonimato
Sobre todo, ha censurado la "impunidad con la que cualquiera puede escribir en su móvil", que hace "un daño inmenso" y ha abogado porque las personas que en ese medio utilizan su libertad de expresión se identifiquen: "Hay que saber quién es porque el anonimato es muy jodido, el anonimato es una fuente de conflictos y de irresponsabilidad".
Como complemento a su conferencia, la jornada ha abordado también el papel de los cuerpos de seguridad y los medios de comunicación en los delitos de odio, racismo y discriminación y el marco legal actual, así como el servicio de asistencia a víctimas de discriminación.
- Prohibido no divertirse: Plasencia estrena 'Diviertt', 2.500 metros cuadrados para el disfrute de pequeños y mayores
- La cadena Santagloria abrirá en la plaza Mayor de Plasencia y busca personal
- Pillan a 183 kilómetros por hora en Malpartida de Plasencia al conductor de un furgón
- Plasencia vuelve de nuevo a la Edad Media con un mercado que tendrá 64 puestos
- La edil de Plasencia investigada por insultos a un excompañero acude al juzgado arropada por dos concejales
- Saray Muñoz, de Plasencia, habla de las secuelas del cáncer de mama: 'La pastilla me hace sentir como una mujer de 80 años
- La imagen de la Virgen Dormida se expondrá a los fieles en la catedral de Plasencia
- Plasencia da luz verde al inicio del trámite para legalizar las viviendas de Santa Bárbara