Plasencia pone el foco en los delitos de odio: avisan de la "casi impunidad" de las redes sociales

La Federación de Asociaciones del Pueblo Gitano en Extremadura (Fapugex) ha elegido Plasencia para unas jornadas sobre delitos de odio con el fin de prevenirlo, sensibilizar y dar herramientas para actuar frente a ellos. Uno de los aspectos que ha quedado claro es que las redes sociales se han convertido en caldo de cultivo para este tipo de delitos.

Así, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha advertido: "Tenemos que estar muy atentos porque son delitos que las redes sociales han llevado a tener casi impunidad y tenemos que perseguirlos. Parece que la gente en las redes sociales, utilizando el anonimato, muchas veces se permite el lujo de hacer insultos continuos o mostrar mensajes de absolutamente odio que no se pueden permitir dentro de los derechos humanos en un país democrático".

Comunidad con menos denuncias

Quintana ha participado en la inauguración de la jornada, celebrada en la sede de la Cámara de Comercio de Plasencia, junto a Juan Vázquez, presidente de Fapugex; David Calvo, concejal de Servicios Sociales del ayuntamiento y Antonia María Ortiz, coordinadora de programas intersectoriales y atención sociosanitaria de la Junta de Extremadura.

El delegado ha señalado que los delitos de odio "están subiendo mucho en España, principalmente el racismo y la xenofobia". No obstante, Extremadura es la comunidad donde menos denuncias se han puesto por este motivo, en el último año, un total de 21, lo que supone "2,09 casos por 100.000 habitantes".

El delegado del Gobierno (derecha) saluda a Juan de Dios Rodríguez, a su llegada a Plasencia. / TONI GUDIEL

Perseguirlo

Pese a este dato, ha hecho hincapié en que "eso no significa que no tengamos que luchar contra eso y desde luego yo creo que esa tendencia que todos observamos, principalmente en las redes sociales, hay que perseguirlo y erradicarlo totalmente".

Quintana ha querido dejar claro que "aquí somos todos humanos y, como humanos, no tenemos derecho a mostrar odio hacia otro humano y odio gratuito. Es a ver cómo hago daño sin sacar nada y eso es una cosa que no podemos permitir".

Preocupación

La jornada, que ha comenzado a las diez de la mañana, se ha desarrollado a través de ponencias y mesas redondas. La primera ha sido la de Juan de Dios Rodríguez Heredia, el primer parlamentario gitano en España, que llegó a las Cortes en el año 1977.

Ahora, a sus 83 años, presidente de la Unión Romaní Española y honorario de la Unión Romaní Internacional y primer gitano distinguido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cádiz, ha mostrado su "preocupación total y absoluta" por la facilidad para cometer delitos de odio y contra la comunidad gitana a través de las redes sociales.

Anonimato

Sobre todo, ha censurado la "impunidad con la que cualquiera puede escribir en su móvil", que hace "un daño inmenso" y ha abogado porque las personas que en ese medio utilizan su libertad de expresión se identifiquen: "Hay que saber quién es porque el anonimato es muy jodido, el anonimato es una fuente de conflictos y de irresponsabilidad".

Como complemento a su conferencia, la jornada ha abordado también el papel de los cuerpos de seguridad y los medios de comunicación en los delitos de odio, racismo y discriminación y el marco legal actual, así como el servicio de asistencia a víctimas de discriminación.