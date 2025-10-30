El Descendimiento de Brea, mejor mural del mundo en febrero, se 'baja' de la catedral de Plasencia

El Descendimiento, el mural creado por el placentino Jesús Mateos Brea como imagen de la Semana Santa de Plasencia de este año, que alcanzó una proyección mundial al ser elegido el mejor del mundo en febrero por la plataforma Street Art Cities, se ha bajado de la catedral.

Este fue el emplazamiento elegido, entre las catedrales Vieja y Nueva, para que fuera visible por placentinos y visitantes y también como impulso a la solicitud de declaración de Interés Turístico Nacional de la Semana Santa, que finalmente se ha conseguido.

Instalación temporal

Pero, desde el primer momento, el ayuntamiento y el artista dijeron que la instalación en la catedral era temporal porque, aunque el Descendimiento estaba pintado sobre "madera tratada" para mitigar el gran deterioro que podría sufrir al aire libre, el paso del tiempo podría estropearlo.

Desmontaje del 'Descendimiento' de Brea de la catedral de Plasencia. / TONI GUDIEL

Así, este jueves, Brea se ha subido de nuevo al andamio para desmontar pieza a pieza una obra de 11 metros de largo que se había convertido ya en una parte inherente a la catedral.

¿Nueva ubicación?

Una vez desmontado, "se limpiará y restaurará y veremos a ver dónde se ubica", ha señalado el artista. Lo que ha apuntado es que no ha sufrido daños en estos meses, pero "había que quitarlo porque se podía empezar a agrietar", sobre todo por efecto de las lluvias, y además, "era lo que estaba previsto desde el principio".

En cuanto a si tendrá una nueva ubicación para que placentinos y foráneos puedan verlo más de cerca, el ayuntamiento ha dejado entrever que así será y el artista ha indicado que se están barajando varias opciones de emplazamiento.

Otra obra de Brea, la montehermoseña que es imagen del Martes Mayor desde hace dos años, está instalada en la planta alta de la plaza de abastos.

Homenaje a Caravaggio

El mural del Descendimiento, que el artista instaló en febrero, causó un gran impacto en la ciudad por su ubicación en la catedral y por sus características, de 11 metros de alto por 6 de largo e inspirado en la obra del mismo nombre del pintor Caravaggio. La suya fue una interpretación, con claroscuros, el tono amarillento del cuerpo de Cristo muerto y el contraste con el color de las manos que le sujetan y se clavan en su carne.

Su padre y su hermano hicieron de modelos y cada pieza se montó como un puzzle. Brea ha subrayado que es "el trabajo más completo que he hecho hasta ahora" y, tanto gustó que, aunque estaba previsto que se retirara después de la Semana Santa, finalmente ha permanecido instalado en la catedral ocho meses.