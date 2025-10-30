Nueva campaña
‘Rascas’ en Plasencia para animar a comprar ya para Navidad, la propuesta de la Concejalía de Comercio
Los cartones se pueden encontrar en más de 40 establecimientos de toda la ciudad
Pueden tocar descuentos, regalos o dinero en metálico
Dos objetivos, que se empiecen a hacer ya las compras de Navidad y que se hagan en Plasencia. Es el propósito de la nueva campaña que ha ideado la Concejalía de Comercio del ayuntamiento placentino.
Dado el éxito que tuvieron los ‘rascas’ en una campaña anterior, se han editado más de 20.000 cartones, que se pueden conseguir en más de 40 establecimientos de toda la ciudad adheridos.
Hasta el día 21
La edil Belinda Martín ha explicado que, hasta el 21 de noviembre, por comprar en esos comercios, los clientes recibirán un ‘rasca’. En algunos, el resultado será que no hay premio; en otros, un premio directo, que puede ser un descuento o regalos elegidos por los establecimientos.
La tercera opción será dinero en metálico. Hay "3.000 euros en premios" y, quien consiga el dinero tendrá que acudir al ayuntamiento para que en la Concejalía de Comercio validen el tique de compra y estampen un sello, que le permitirá gastar el dinero en un comercio adherido.
Comercio local
Los hay en la zona centro, pero también en la plaza de toros, avenida de la Vera, Miralvalle y otras zonas.
"Lo que queremos es favorecer a las empresas locales, y no solo tiendas de ropa, sino también peluquerías, centros de belleza, clínicas de fisioterapia, ópticas o librerías y que el dinero se mueva en Plasencia".
- Prohibido no divertirse: Plasencia estrena 'Diviertt', 2.500 metros cuadrados para el disfrute de pequeños y mayores
- La cadena Santagloria abrirá en la plaza Mayor de Plasencia y busca personal
- Pillan a 183 kilómetros por hora en Malpartida de Plasencia al conductor de un furgón
- La edil de Plasencia investigada por insultos a un excompañero acude al juzgado arropada por dos concejales
- La imagen de la Virgen Dormida se expondrá a los fieles en la catedral de Plasencia
- Plasencia da luz verde al inicio del trámite para legalizar las viviendas de Santa Bárbara
- Se acabó dormir en la calle en Plasencia: Cáritas abrirá su centro de emergencia para los meses de frío
- Personas sin hogar en Plasencia: 'No somos delincuentes, nos falta cariño y comprensión