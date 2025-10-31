El aula de literatura de Plasencia se amplía a cinco autores, entre ellos, el extremeño Fermín Solís.

El Aula de Literatura José Antonio Gabriel y Galán de Plasencia lleva casi treinta años dando visibilidad a escritores y acercándolos, no solo a los placentinos, sino también a estudiantes de la ciudad. Este curso, la nueva edición incluirá dos novedades, la ampliación de la programación a cinco autores, uno de ellos dedicado a la novela gráfica.

Se trata del extremeño Fermín Solís, que acudirá a Plasencia los días 20 y 21 de enero, a la sala Verdugo primero y al IES Sierra de Santa Bárbara, después.

Premio Goya

Juan Ramón Santos, uno de los coordinadores del aula junto a Nicanor Gil, ha destacado su "larga trayectoria" y, sobre todo, que "se hizo muy conocido por Buñuel y el Laberinto de las Tortugas, que además fue llevada al cine y también ganó el premio Goya en aquel año a la Mejor Película de Animación".

Junto al novelista gráfico extremeño, el aula contará con la poetisa salmantina Maribel Andrés Llamero, que acudirá los días 18 y 19 de noviembre para abrir el ciclo. Le seguirá el colombiano Héctor Abad, el 2 y 3 de diciembre y, tras Fermín Solías, el 24 y 25 de febrero acudirá el portugués Alfonso Reis Cabral. Cerrará la programación la madrileña Berta Vías Mahou, el 24 y 25 de marzo.

Cartel de la programación del aula de literatura de Plasencia. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Más de 100 autores

Hasta ahora, han sido más de 100 los autores que han pasado por el aula literaria placentina, entre ellos, cuatro premios Cervantes, que recibieron el galardón después de acudir, como ha señalado Gil.

El aula está organizada por la Asociación de Escritores y Escritoras de Extremadura, en colaboración con la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres, el hotel palacio Carvajal Girón y el Ayuntamiento de Plasencia, que cede la sala Verdugo para las charlas abiertas al púbico y costea, la impresión de cuadernillos de cada autor y carteles y también el alojamiento y manutención de los autores.

Valverde e Hidalgo

La edil responsable, Marisa Bermejo, ha destacado que se trata de una "iniciativa consolidada y de gran prestigio dentro y fuera de nuestra comunidad" que, gracias al ayuntamiento, ha podido contar este año con un autor más.

Participan además todos los institutos de la ciudad, el IES Gabriel y Galán, Pérez Comendador, Virgen del Puerto, Valle del Jerte, Parque de Monfragüe y Sierra de Santa Bárbara.

La concejala también ha resaltado que el aula la pusieron en marcha los escritores Álvaro Valverde y Gonzalo Hidalgo en el año 1997.