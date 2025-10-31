El deterioro de cubiertas impide el acceso a 300 nichos del cementerio de Plasencia

Este fin de semana, con motivo de la celebración del Día de los Difuntos, será uno de los más concurridos en el cementerio municipal de Plasencia. Sin embargo, los familiares de unos 300 fallecidos no podrán acceder a sus nichos para limpiarlos o cambiarles las flores u adornos porque se encuentran en galerías en mal estado, donde el ayuntamiento ha colocado vallas.

Son en total cuatro galerías, de la uno a la cuatro, las afectadas por el grave deterioro de las cubiertas. El problema es tal que no solo está vallado el acceso, y también precintado, sino que se han apuntalado, de forma que una hilera de puntales recorre su interior.

Informes de deficiencias

Se da la circunstancia de que hace dos años que técnicos municipales emitieron los primeros informes sobre su estado. En noviembre de 2023, señalaban el "apreciable estado de deterioro", que achacaban a "la ausencia de un periódico mantenimiento".

FOTOGALERÍA | Así está actualmente el cementerio de Plasencia /

Otro informe recogía la necesidad de "proceder a la reparación de las cubiertas y el mantenimiento general de las galerías objeto de informe, excluyéndose el adecentamiento que pudiera corresponder a los propietarios de las unidades de enterramiento". Un tercer documento indicaba igualmente que la galería número 3 presentaba "un avanzado estado de deterioro, cuya reparación es inaplazable".

Proyecto listo

Conocida la información, el ayuntamiento procedió a licitar la redacción del proyecto de obras y la valoración resultante fue de 377.310,63 euros. Sin embargo, los trabajos de reparación todavía no han salido a licitación.

Lo que sí ha licitado el gobierno local es la construcción de 120 nichos nuevos, por un valor de 245.569 euros, entre las galerías 15 y 21, un espacio donde, según ha indicado la concejala responsable, Mayte Díaz, la intención es levantar hasta 2.000 nichos.

Hay otra zona donde es imposible construir por la presencia de una torre eléctrica de alta tensión.

Licitar el mantenimiento

Mientras tanto, en el último año se han pintado la fachada, las fuentes y la puerta principal; se han instalado más papeleras y bancos; se han reformado los baños, la oficina y salas de reuniones y la escuela profesional está trabajando también en la zona.

La edil quiere hacer un estudio con un dron del estado de todas las cubiertas para sacar a licitación su mantenimiento y que no vuelva a suceder lo ocurrido con las galerías pendientes de arreglo.

Horario ampliado y misa

Por otro lado, con motivo del día de los Santos, el ayuntamiento ha informado de que, este sábado, se ampliará en una hora y estará abierto de nueve de la mañana a siete de la tarde.

Durante la semana y, el resto de días, abrirá hasta las seis de la tarde.

Además, este domingo, a las 16.30 horas, habrá una misa por los fieles difuntos en el cementerio.