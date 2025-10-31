La finalización de los contratos del plan de empleo de Plasencia afecta a la ayuda a domicilio

Un año más, han terminado los contratos del plan de empleoen el Ayuntamiento de Plasencia y hay numerosos servicios afectados por los 116 puestos que se han dejado sin cubrir, sobre todo la ayuda a domicilio.

Lo ha criticado el grupo municipal Unidas Podemos, que ha censurado que "muchos servicios públicos municipales quedan en riesgo de paralización o recorte, como se ha visto ya en la atención a las personas dependientes, que han tenido que firmar como informadas de que se quedan sin atención domiciliaria hasta el 17 de noviembre, o en la piscina bioclimática, que verá reducido su horario".

Falta de personal

Según el ayuntamiento, la fecha del día 17 es un "máximo, pero se intentará que sea antes". Con todo, el gobierno local tiene hasta el 30 de noviembre para realizar las contrataciones, pero mientras tanto, faltará personal en limpieza, el cementerio, la brigada verde o el centro infantil de La Data.

Horario reducido en la piscina bioclimática de Plasencia. / Ayuntamiento de Plasencia

Por eso, UP ha criticado que el plan se ha desvirtuado, al utilizarlo para contrataciones de puestos estructurales y no como refuerzo a los servicios.

Sobre la ayuda a domicilio, ha exigido que se garantice a personas dependientes o con necesidad.