Más medios para el cuerpo
La Policía Local de Plasencia refuerza su armamento con dos táser para ganar seguridad
El ayuntamiento ha aprobado la adquisición de las dos pistolas de descarga eléctrica a una empresa por 18.000 euros y hay agentes formados para usarlas
La Policía Local de Plasencia va a reforzar su armamento con la adquisición de dos pistolas de descarga eléctrica, conocidas como táser, que por primera vez formarán parte de su armería.
El ayuntamiento ha aprobado su adquisición a una empresa de Toledo, después de pedir presupuestos a tres empresas y recibir informes que señalan que las policías locales de Mérida y Almendralejo cuentan con el mismo modelo, de la misma empresa, y la Policía Nacional de Plasencia también dispone de varias en la comisaría. Esto demuestra "su eficacia y fiabilidad en un entorno operativo real".
Herramienta "esencial"
El intendente policial, José Antonio Quijada, ha defendido la necesidad de comprar estas pistolas porque son "una herramienta esencial, no letal y de alta seguridad, destinada a reforzar la capacidad de actuación de los agentes de esta Policía Local de Plasencia en situaciones de riesgo".
Además, ha resaltado que, en la jefatura, "existen varios agentes con formación específica" para su utilización.
Ante personas peligrosas
Otras ventajas de su compra son que constituyen "un medio intermedio entre la defensa personal y las armas de fuego, ofreciendo una alternativa eficaz y proporcional en casos donde sea preciso reducir o neutralizar a una persona violenta o peligrosa sin poner en riesgo su vida".
Del mismo modo, Quijada ha subrayado que "se encuentra contrastada en múltiples experiencias previas la eficacia y necesidad de disponer de este tipo de dispositivos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", ya que cada vez son más "demandados por las plantillas policiales".
Protección
En suma, "el uso de esta herramienta garantiza la protección de la integridad física, tanto de los agentes actuantes, como de los propios ciudadanos, incrementando la seguridad global de las intervenciones".
Por todos estos motivos se ha aprobado ya la compra de los dos táser por un total de 18.077,87 euros IVA incluido.
Además, dentro de la licitación de suministros y complementos, el ayuntamiento ha adjudicado la adquisición de otros complementos; uniformes de representación; cascos y guantes de motorista y chaquetas de entretiempo. Todo por un importe global que supera los 24.000 euros, IVA incluido.
