Exige un plan de choque
El PSOE de Plasencia critica la "parálisis" de servicios por falta de personal
Denuncia que afecta, sobre todo, a espacios deportivos, la ayuda a domicilio y la limpieza de aparcamientos públicos
La piscina bioclimática de Plasencia ha reducido horarios y la ciudad deportiva cierre este sábado al ser festivo; la ayuda a domicilio se verá mermada hasta las contrataciones del nuevo plan de empleo y "la plantilla insuficiente también se traduce en el deterioro y la falta de limpieza en los parkings públicos".
Lo ha denunciado el PSOE, que se ha sumado a las críticas de Unidas Podemos de falta de personal en el ayuntamiento, puesta de manifiesto, sobre todo, al terminar las contrataciones del plan de empleo.
Plan de choque
Así, el PSOE reclama al gobierno local un plan de choque que permita "la reapertura de todos los servicios antes de la fecha límite del 20 de noviembre".
También que se priorice la contratación de personal, especialmente en el servicio de ayuda a domicilio y se descarte la externalización de la limpieza de los aparcamientos, que ya anunció el concejal en un pleno, y, en su lugar, se refuerce la plantilla.
