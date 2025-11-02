Reconocimiento regional
Premio para la diseñadora de Plasencia Emma Prieto: se lleva un galardón por su trayectoria empresarial
Se lo ha concedido la Asociación de Jóvenes Emprendedores y Empresarios de Extremadura
En octubre, ha participado en dos desfiles, uno en Madrid, donde ha adelantado diseños de su nueva colección de 2026, titulada ‘Eterna’
La placentina Emma Prieto ha conseguido uno de los premios Joven Empresario de Extremadura, el destinado a la Trayectoria Empresarial, que organiza la Asociación de Jóvenes Emprendedores y Empresarios de Extremadura, en colaboración con instituciones.
Para la diseñadora de Plasencia supone "un gran reconocimiento, puesto que es un premio, no al diseño, sino al esfuerzo y constancia de años, y no solo mío, de toda mi familia, que es la que está detrás impulsándome en cada paso".
Desfiles
Además, ha subrayado que le da "alas para seguir creciendo" y se lo ha dedicado "a todos los que me apoyan día a día" y a sus compañeros porque "Extremadura está de moda y la moda en Extremadura la hacemos nosotros".
Por otro lado, de la mano de Moda Extremadura y Extremadura Avante, Prieto ha participado en dos desfiles en octubre, en SIMA (Semana Internacional de la Moda en Andalucía), en Sevilla, y Atelier Couture, en Madrid.
Avance de colección
En este último desfile ha anticipado dos de los diseños de la colección que presentará el próximo año en Plasencia, en tonos blanco y negro, y que ha titulado ‘Eterna’.
Se trata de "diseños muy elaborados, con diferentes técnicas, como drapeados en forma de rosas y volantes espesos en raso, terminando con encajes de pedrería y con un guiño extremeño" que tanto le gusta, con las "faldiqueras de lujo".
