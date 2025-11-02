Premio para la diseñadora de Plasencia Emma Prieto: se lleva un galardón por su trayectoria empresarial

La placentina Emma Prieto ha conseguido uno de los premios Joven Empresario de Extremadura, el destinado a la Trayectoria Empresarial, que organiza la Asociación de Jóvenes Emprendedores y Empresarios de Extremadura, en colaboración con instituciones.

Para la diseñadora de Plasencia supone "un gran reconocimiento, puesto que es un premio, no al diseño, sino al esfuerzo y constancia de años, y no solo mío, de toda mi familia, que es la que está detrás impulsándome en cada paso".

Un diseño de la nueva colección de la diseñadora de Plasencia Emma Prieto. / CEDIDA

Desfiles

Además, ha subrayado que le da "alas para seguir creciendo" y se lo ha dedicado "a todos los que me apoyan día a día" y a sus compañeros porque "Extremadura está de moda y la moda en Extremadura la hacemos nosotros".

Por otro lado, de la mano de Moda Extremadura y Extremadura Avante, Prieto ha participado en dos desfiles en octubre, en SIMA (Semana Internacional de la Moda en Andalucía), en Sevilla, y Atelier Couture, en Madrid.

Un diseño de la nueva colección de Emma Prieto, de Plasencia. / CEDIDA

Avance de colección

En este último desfile ha anticipado dos de los diseños de la colección que presentará el próximo año en Plasencia, en tonos blanco y negro, y que ha titulado ‘Eterna’.

Se trata de "diseños muy elaborados, con diferentes técnicas, como drapeados en forma de rosas y volantes espesos en raso, terminando con encajes de pedrería y con un guiño extremeño" que tanto le gusta, con las "faldiqueras de lujo".