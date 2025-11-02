Plasencia es una ciudad "muy cultural", en la que no faltan exposiciones, representaciones teatrales, conciertos o presentaciones de libros. Desde el mes de septiembre, a esa oferta se ha sumado la única galería de arte privada actualmente en la ciudad, que ha abierto la placentina Beatriz Pereira.

Estudió Historia del Arte en Cáceres e hizo prácticas en la Fundación Helga de Alvear. Allí conoció en vivo el arte contemporáneo más actual y "me enamoré, descubrí que quería dedicarme a ello", explica.

De Madrid a casa

Beatriz cuenta también con un máster en experto tasador de obras de arte y, cuando estaba terminando la carrera, empezó a trabajar con artistas extremeños, a proponer proyectos de gestión cultural y comisariados.

Se trasladó a Madrid y trabajó durante varios años hasta que, durante la pandemia, nació en ella la idea de que podía tener un "proyecto propio".

Un trampolín para el arte contemporáneo en Plasencia, en la galería de Beatriz Pereira. / TONI GUDIEL

Entonces, se dio cuenta de que los museos comenzaban a digitalizar sus colecciones de arte y pensó que, lo que era inviable físicamente en Madrid, abrir una galería, podía hacerlo de forma virtual, a través de internet.

Mujeres y extremeñas

En 2021, inició el proyecto, únicamente con artistas femeninas y extremeñas, sobre todo "por visibilizar su trabajo, que está más relegado porque, por las razones que sea, los cuadros de los hombres cotizan más alto y están más presentes en galerías o colecciones".

En www.galeriabeatrizpereira.com lo que se pueden ver son obras de mujeres, que también ha presentado en diversas ferias, como la JUSTMAD de Madrid en 2022 y 2023, con artistas como Virginia Rivas e Isabel Flores, o la Hybrid, también en Madrid, en 2024 y 2025.

Venta internacional

El próximo año, dará el salto a "la tercera feria más potente de España", la Art Madrid, a la que acudirá el mes de marzo.

Será una forma de "consolidar la galería con una feria de las más grandes, un salto importante", destaca.

Quiere no obstante acudir a alguna otra feria más pequeña para estar en unas dos o tres al año.

Porque señala que, en este tipo de citas, es donde más se venden cuadros. Sin embargo, a través de internet también vende a todos los puntos de España y al extranjero porque ha vendido obras a Alemania, Suiza o Portugal.

La galería

En julio, Beatriz volvió a Plasencia junto a su pareja y, por casualidad, dio con un edificio en pleno centro, en la calle del Rey, de 1920, rehabilitado pero que conserva partes históricas.

Desde el 13 de septiembre, es el hogar de su galería de arte, que da cabida a mujeres como Pilar del Puerto, Alicia Martín, Isabel Flores, Beatriz Castela o María Jesús Manzanares, protagonista de una exposición del 8 de noviembre al 8 de diciembre.

La galería abre de martes a sábado y cuenta con obras de precios muy variados. Beatriz anima a invertir en arte y coleccionar para apoyar la labor de estas mujeres y subraya que el arte, a diferencia de otro tipo de inversiones, se puede revalorizar.