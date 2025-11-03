Plasencia abre el palacio de la casa Falcó al turismo en su primera Noche de las artes.

Fue el escenario de la boda de Xandra Falcó y Jaime Carvajal Hoyos en 1998 y, en 2022, lo eligieron también su primo Álvaro Falcó y su mujer Isabelle Junot para darse el sí quiero. Se trata del palacio del Marqués de Mirabel, un edificio propiedad de la casa Falcó que volverá a abrir al turismo de forma gratuita, de la mano del Ayuntamiento de Plasencia.

La Concejalía de Turismo lo ha incluido en una iniciativa de visitas guiadas que ha creado este año y ha bautizado como la Noche de las artes.

Oho espacios

Tendrá lugar el sábado 15 de noviembre y la oferta se extenderá también a otros siete inmuebles históricos: la catedral, las capillas de Las Dominicas y Las Ildefonsas, la ermita de La Salud, el parador de turismo, la Casa de las dos torres y el hotel palacio Carvajal Girón.

La concejala de Turismo, Belinda Martín, ha dado a conocer este lunes la actividad y ha explicado que las visitas serán para un máximo de 35 personas. En algunos casos habrá solo un pase y, en otros, dos pases.

Dos pases

Para el palacio del Marqués de Mirabel, habrá dos pases, a las siete y a las 20.30 horas. Terminarán con la interpretación de una pieza de flauta travesera.

Para la visita a la catedral habrá solo un pase, de siete a ocho de la tarde. Los asistentes comenzarán escuchando una pieza al órgano y, después, será la visita.

La catedral será otro de los espacios a visitar en la Noche de las artes de Plasencia. / TONI GUDIEL

Para Las Dominicas, Las Ildefonsas y La Salud también habrá un pase, a las 20.30 horas y, en la ermita, terminará con la interpretación de una pieza de violín.

Saxo, piano y soprano

En cuanto al parador, también habrá dos horarios para verlo, a las siete y a las 20.30 horas. Terminarán con una pieza de saxo en la bodega.

Los mismos horarios tendrán los dos pases para ver la Casa de las dos torres y el palacio de Carvajal y la visita a este último acabará con una pieza de piano y soprano.

Inscripción previa

Para asistir, es preciso inscribirse en la oficina de turismo, a partir de este martes, en horario de nueve a dos y de cuatro a siete. Martín ha explicado que será posible apuntarse a dos visitas y una persona solo podrá inscribir a dos contando con ella misma.

Para la concejala, se ha elaborado un programa muy "completo" para esta primera Noche de las artes, con "espacios reconocidos" y que pueden suponer un atractivo tanto para placentinos, como para comarcanos y foráneos.

El propósito es difundir el patrimonio de Plasencia y también que la iniciativa atraiga a visitantes ese fin de semana para que puedan conocer la ciudad.