Plasencia promueve una marcha reivindicativa por un alto el fuego "real" en Palestina

La voz por el pueblo palestino seguirá escuchándose en Plasencia porque cinco asociaciones se han unido para organizar una marcha reivindicativa por un alto el fuego "real" e inmediato.

Será el próximo jueves, 6 de noviembre, a las siete de la tarde, con un recorrido que partirá de la puerta del Sol para llegar a la plaza Mayor.

Concentración

Amnistía Internacional, Plataforma Feminista de Plasencia, África Cerca, Plataforma de apoyo a las personas refugiadas de Plasencia y la Hermandad Obrera de Acción Católica son los colectivos que se han coordinado para "seguir dando voz al pueblo palestino".

Cartel de la marcha reivindicativa en Plasencia por el fin "real" del genocidio en Gaza. / CEDIDA

El propósito es concentrarse para "honrar, recordar, dar voz, reivindicar y seguir gritando por el pueblo palestino, sometido a genocidio atroz desde hace más de dos años".

Fin a la ocupación

Los convocantes exigen que "el alto el fuego sea real; que se cumpla y sea parte de un plan de paz donde se permita el acceso de la ayuda humanitaria; se ponga fin a la ocupación y al apartheid y se pueda reconstruir la franja de Gaza".

"No podemos abandonar al pueblo palestino, no los olvidamos", han resaltado las asociaciones.