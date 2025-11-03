Este jueves
Plasencia promueve una marcha reivindicativa por un alto el fuego "real" en Palestina
Cinco asociaciones se han unido para coordinar el recorrido, desde la puerta del Sol hasta la plaza Mayor
La voz por el pueblo palestino seguirá escuchándose en Plasencia porque cinco asociaciones se han unido para organizar una marcha reivindicativa por un alto el fuego "real" e inmediato.
Será el próximo jueves, 6 de noviembre, a las siete de la tarde, con un recorrido que partirá de la puerta del Sol para llegar a la plaza Mayor.
Concentración
Amnistía Internacional, Plataforma Feminista de Plasencia, África Cerca, Plataforma de apoyo a las personas refugiadas de Plasencia y la Hermandad Obrera de Acción Católica son los colectivos que se han coordinado para "seguir dando voz al pueblo palestino".
El propósito es concentrarse para "honrar, recordar, dar voz, reivindicar y seguir gritando por el pueblo palestino, sometido a genocidio atroz desde hace más de dos años".
Fin a la ocupación
Los convocantes exigen que "el alto el fuego sea real; que se cumpla y sea parte de un plan de paz donde se permita el acceso de la ayuda humanitaria; se ponga fin a la ocupación y al apartheid y se pueda reconstruir la franja de Gaza".
"No podemos abandonar al pueblo palestino, no los olvidamos", han resaltado las asociaciones.
