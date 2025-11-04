SOS de la delegación
Aumentan las familias en situación "muy vulnerable", que piden comida en Plasencia
El Banco de Alimentos afirma que, o bien son personas sin tarjeta monedero o, si la tienen, "no les llega"
Los días 7 y 8 habrá una gran recogida en tiendas para hacer un nuevo reparto
La delegación de Plasencia del Banco de Alimentos de Cáceres ha detectado un aumento de las familias en una situación "muy vulnerable", que piden comida porque no tienen recursos económicos para conseguirla.
Según ha explicado Loli Hernández, delegada del Banco en la ciudad, se trata de "extremeños que llegan de pueblos con una valoración de las trabajadoras sociales y están muy decaídos".
Estanterías vacías
Pero también hay personas que proceden de otros países, migrantes con hijos pequeños, pero sin tarjeta monedero. Acuden a por ‘kits de supervivencia’, pero tampoco les llega. "Les digo que tiene que pasar un mes y medio para que pueda darles otro ‘kit’ y me piden colacao o leche o agua para los biberones de los niños, esa es la situación que se está dando en Plasencia", advierte Hernández.
Además, se encuentran con un Banco de Alimentos que ha visto cómo sus estanterías se iban vaciando de productos en los últimos años debido a dos motivos. Uno es la desaparición de fondos europeos en favor de la tarjeta monedero para familias con hijos.
Sin productos no perecederos
"El problema es que la tarjeta no sigue un ritmo continuo, se estanca y a veces aparece y otras no y esas personas acaban acudiendo al Banco porque no tienen suficiente para alimentarse".
Además, la puesta en marcha de la Ley de desperdicio cero ha hecho que los excedentes que recibían de supermercados se hayan reducido "al 50%. Lo ponen a la venta y lo que nos llega es algún producto perecedero, pero no los no perecederos, como la leche, aceite, legumbres, pasta o arroz, que son los que necesitamos".
Por eso, la delegación ha optado por utilizar el dinero de las cuotas de los socios, que antes invertían en combustible para viajar a pueblos, para comprar directamente los productos.
Recogida el viernes y sábado
Es lo que han hecho ahora y los repartirán la próxima semana. Pero además, este viernes y sábado, tendrá lugar una gran recogida de alimentos en Carrefour, Mercadona, Aldi, Grupo MAS y Día para que los clientes puedan hacer donaciones, en algunos casos de forma física, en otros aportando una cantidad en caja y en otros tendrán la posibilidad de ambos.
Hernández, en nombre de todos los voluntarios, ha pedido a la ciudadanía que colabore con esta recogida porque se destinará a las 500 familias y 1.200 usuarios que atienden actualmente.
La concejala de Deportes, Inclusión y Diversidad del ayuntamiento, Isa Blanco, ha animado a participar y ha agradecido la labor de los voluntarios del Banco.
