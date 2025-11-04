Diego Hernández representará a la federación empresarial de Plasencia en la directiva de la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas

La Federación Empresarial Placentina (FEP) ha designado al presidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Cáceres (COEPCA), Diego Hernández Pavón, como su representante en la junta directiva de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), órgano ordinario de dirección de la patronal nacional de las pymes.

Con este nombramiento, Diego Hernández pasa a formar parte, como miembro de pleno derecho, de la directiva de CEPYME, en representación de las pequeñas y medianas empresas de la provincia de Cáceres.

Refuerzo a nivel nacional

Su incorporación se suma a la representación que ya ostenta la Federación Empresarial Cacereña (FEC) en este órgano, "reforzando así la voz y el peso de los empresarios cacereños en el ámbito nacional".

Hernández Pavón ha resaltado que su inclusión en la directiva de CEPYME "es un paso importante para reforzar la voz de nuestras empresas en los órganos de decisión nacionales. Desde este espacio podremos trasladar directamente las necesidades y propuestas del tejido empresarial cacereño".

Diego Hernández (izquierda) representará a la federación empresarial de Plasencia en la directiva de la CEPYME. / TONI GUDIEL

Diálogo con Gobierno y sindicatos

COEPCA ha apuntado que la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) representa desde 1977 a las pymes españolas. Forma parte de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y "participa en el diálogo social con el Gobierno y las organizaciones sindicales".

La junta directiva es el órgano ordinario de dirección de CEPYME y está compuesta por el presidente, los representantes de las organizaciones miembro de pleno derecho, los miembros asociados y el secretario general.