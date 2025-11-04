La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha dado luz verde a la duplicación de un tramo de la N-630, que mejorará el acceso a la zona sur de Plasencia, al aprobar el informe de impacto ambiental.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este martes la resolución, que supone que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible podrá seguir adelante con el proyecto.

Tramo entre glorietas

Este consiste en duplicar 677 metros de calzada de la carretera N-630, comprendido entre la glorieta de conexión de las autovías A-66 y EX-A1(hacia Navalmoral de la Mata) y la glorieta de conexión con la carretera EX-304 (hacia La Vera).

El informe recoge que, en esta zona, "se ubican los principales polígonos industriales de la ciudad" y el objetivo de la obra es "mejorar la conexión y acceso a Plasencia, en especial para los itinerarios con origen en la A-66 desde el sur (Cáceres, Mérida y Sevilla) y destino Plasencia, en particular la zona industrial ubicada al sur, y/o las comarcas del Valle del Jerte (N-110 Plasencia-Soria) y La Vera (EX-203), además de captar el tráfico con origen en Navalmoral de la Mata y Madrid a través de la EX-A1".

Luz verde ambiental para duplicar un tramo de la N-630 y mejorar el acceso a la zona sur de Plasencia / Ministerio de Transición Ecológica

Paso superior sobre el tren

El proyecto permitirá habilitar dos carriles de 3,50 metros cada uno, más un arcén exterior de un metro y una mediana de 4 metros de anchura total. También incluye ligeras modificaciones "para adecuar los parámetros de trazado a una velocidad de 80 km/h", así como un paso superior sobre la línea de ferrocarril Plasencia-Cáceres.

También se llevará a cabo una reposición del enlace con el camino de Galisteo, con una plataforma con carriles de 3,10 metros y arcenes y el ligero encauzamiento de un cauce del arroyo Valle del Judío, al pie del terraplén de la N-630.

Empleo local

Según el Ministerio, se contempla la reposición de todos los bienes y servicios afectados por las obras y la "creación de empleo local" durante las mismas.

Con todos los informes recabados para el informe de impacto ambiental, el Ministerio ha concluido que el proyecto no tendrá efectos significativos sobre el medioambiente, por lo que no será necesario elaborar un nuevo informe y someter el proyecto a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.