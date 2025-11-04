Una actividad desarrollada en el centro infantil La Data de Plasencia, dependiente del ayuntamiento, y mayores usuarios de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer Norte de Cáceres (AFADS) ha obtenido uno de los premios a las buenas prácticas educativas Tomás García Verdejo.

Concedido por la Junta de Extremadura, el proyecto se viene realizando desde hace dos cursos y busca "fomentar el encuentro y el aprendizaje mutuo entre los niños y las personas mayores".

Premio para una actividad del centro infantil La Data de Plasencia con mayores con alzhéimer. / Cedida

Valores y estimulación

El ayuntamiento ha destacado que, "a través de actividades compartidas, los pequeños adquieren valores como la empatía, el respeto y la convivencia, mientras que los mayores estimulan su memoria y fortalecen sus vínculos socioafectivos".

El concejal de Infancia y Familia, David Calvo, ha subrayado "el gran trabajo que se está realizando desde la Escuela Infantil La Data, apostando por proyectos tan importantes y gratificantes como este. Va mucho más allá de una simple actividad educativa, busca crear lazos afectivos entre generaciones, generando beneficios mutuos muy significativos".

Felicitación

A su vez, el ayuntamiento ha querido felicitar Desde "a a todo el equipo educativo del Centro Infantil La Data y a la Asociación AFADS por este reconocimiento, que pone en valor la educación en valores y la conexión entre generaciones como pilares de una sociedad más empática e inclusiva".