Medida municipal
Alerta naranja por lluvias y viento: Plasencia cierra sus parques y paseos por precaución
El ayuntamiento pide a los placentinos que eviten desplazamientos innecesarios y retiren objetos de balcones o cornisas que puedan caer a la calzada
El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha elevado la alerta por lluvias intensas en Plasencia al nivel naranja, por lo que el ayuntamiento ha decidido cerrar los parques y los paseos del río como medida preventiva, por seguridad.
Además, en Plasencia, la lluvia ha llegado acompañada de un fuerte viento, por lo que el gobierno local ha realizado una serie de recomendaciones, que ha difundido a través de sus redes sociales y medios de comunicación.
Hasta las 22.00 horas
La alerta se ha establecido entra las once de la mañana y las diez de la noche y la previsión de lluvias es de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.
Así, durante el tiempo que dure la alerta, permanecerán cerrados los principales parques de la ciudad, como La Isla y Los Pinos, y también el acceso a los paseos del río.
Recomendaciones
Además, el ayuntamiento ha pedido a los ciudadanos que eviten desplazamientos innecesarios; cierren puertas, ventanas y toldos y retiren macetas y otros objetos de balcones o cornisas, que puedan caer a la vía pública.
También, ha aconsejado alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera.
Cuerpos en alerta
El 112 Extremadura ha señalado que existe la posibilidad de que puedan producirse episodios de intensidad superior de forma puntual, y no se descartan rachas de vientos fuertes o muy fuertes y granizo.
Así, Emergencias ha recomendado a los ayuntamientos que mantengan en situación de alerta a Protección Civil, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de sus municipios, para que revisen y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.
