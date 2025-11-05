Sala Verdugo
Cáceres 2031 forma en Plasencia sobre la experiencia emocional de la alimentación
La candidatura a Capital Europea de la Cultura ofrece una charla gratuita con el experto en neurogastronomía aplicada y educación sensorial Alexander Calsow
Será este viernes y está abierta a educadores, cuidadores, cocineros y público general
Promover una visión de la alimentación como "una experiencia emocional y social", en la que "la cocina se convierte en un lenguaje inclusivo que une ciencia, arte y bienestar". Es el objetivo de una charla que tendrá lugar este viernes, a las siete en la sala Verdugo de Plasencia y contará con el chileno Alexander Calsow, experto en neurogastronomía aplicada y educación sensorial.
La formación está organizada por Cáceres 2031, candidatura para convertir Cáceres en Capital Europea de la Cultura en 2031, en colaboración con la Concejalía de Deportes, Inclusión y Diversidad del ayuntamiento placentino.
Las emociones influyen
Calsow abordará cómo factores como el entorno, la música o el estado emocional influyen en la percepción del gusto y la relación con la comida y propondrá "una aproximación inclusiva a la alimentación en personas neurodivergentes", especialmente con autismo.
El propósito será destacar que "las dificultades sensoriales pueden transformarse en oportunidades de aprendizaje y conexión emocional".
Nutricionista autista
Lo hará a través de la metodología denominada ‘32 pasos para comer’, de la nutricionista autista chilena Cecilia Troncoso. Se trata de un proceso educativo que "enseña a tolerar, oler, tocar y saborear los alimentos desde la empatía, el respeto y la educación sensorial".
La actividad está dirigida a educadores, cocineros, cuidadores y público general y la entrada es libre hasta completar el aforo de la sala.
- Diego Neria, de Plasencia, denuncia un delito de odio: 'Si se lo hacen a alguien joven, lo machacan
- Condenado a 9 meses de prisión por calumnias e injurias hacia el alcalde de Malpartida de Plasencia
- La edil de Plasencia investigada por insultos a un excompañero acude al juzgado arropada por dos concejales
- La cadena Santagloria abrirá en la plaza Mayor de Plasencia y busca personal
- El Descendimiento de Brea, mejor mural del mundo en febrero, se 'baja' de la catedral de Plasencia
- Plasencia abre el palacio de la casa Falcó al turismo en su primera Noche de las artes
- Premio para la diseñadora de Plasencia Emma Prieto: se lleva un galardón por su trayectoria empresarial
- Luz verde ambiental para duplicar un tramo de la N-630 y mejorar el acceso a la zona sur de Plasencia