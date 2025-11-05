Cáceres 2031 forma en Plasencia sobre la experiencia emocional de la alimentación.

Promover una visión de la alimentación como "una experiencia emocional y social", en la que "la cocina se convierte en un lenguaje inclusivo que une ciencia, arte y bienestar". Es el objetivo de una charla que tendrá lugar este viernes, a las siete en la sala Verdugo de Plasencia y contará con el chileno Alexander Calsow, experto en neurogastronomía aplicada y educación sensorial.

La formación está organizada por Cáceres 2031, candidatura para convertir Cáceres en Capital Europea de la Cultura en 2031, en colaboración con la Concejalía de Deportes, Inclusión y Diversidad del ayuntamiento placentino.

Las emociones influyen

Calsow abordará cómo factores como el entorno, la música o el estado emocional influyen en la percepción del gusto y la relación con la comida y propondrá "una aproximación inclusiva a la alimentación en personas neurodivergentes", especialmente con autismo.

Cartel de la charla promovida en Plasencia por Cáceres 2031 sobre alimentación y experiencia emocional. / Cáceres 2031

El propósito será destacar que "las dificultades sensoriales pueden transformarse en oportunidades de aprendizaje y conexión emocional".

Nutricionista autista

Lo hará a través de la metodología denominada ‘32 pasos para comer’, de la nutricionista autista chilena Cecilia Troncoso. Se trata de un proceso educativo que "enseña a tolerar, oler, tocar y saborear los alimentos desde la empatía, el respeto y la educación sensorial".

La actividad está dirigida a educadores, cocineros, cuidadores y público general y la entrada es libre hasta completar el aforo de la sala.