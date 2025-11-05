Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sala Verdugo

Cáceres 2031 forma en Plasencia sobre la experiencia emocional de la alimentación

La candidatura a Capital Europea de la Cultura ofrece una charla gratuita con el experto en neurogastronomía aplicada y educación sensorial Alexander Calsow

Será este viernes y está abierta a educadores, cuidadores, cocineros y público general

Cáceres 2031 forma en Plasencia sobre la experiencia emocional de la alimentación.

Cáceres 2031 forma en Plasencia sobre la experiencia emocional de la alimentación. / El Periódico

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Promover una visión de la alimentación como "una experiencia emocional y social", en la que "la cocina se convierte en un lenguaje inclusivo que une ciencia, arte y bienestar". Es el objetivo de una charla que tendrá lugar este viernes, a las siete en la sala Verdugo de Plasencia y contará con el chileno Alexander Calsow, experto en neurogastronomía aplicada y educación sensorial.

La formación está organizada por Cáceres 2031, candidatura para convertir Cáceres en Capital Europea de la Cultura en 2031, en colaboración con la Concejalía de Deportes, Inclusión y Diversidad del ayuntamiento placentino.

Las emociones influyen

Calsow abordará cómo factores como el entorno, la música o el estado emocional influyen en la percepción del gusto y la relación con la comida y propondrá "una aproximación inclusiva a la alimentación en personas neurodivergentes", especialmente con autismo.

Cartel de la charla promovida en Plasencia por Cáceres 2031 sobre alimentación y experiencia emocional.

Cartel de la charla promovida en Plasencia por Cáceres 2031 sobre alimentación y experiencia emocional. / Cáceres 2031

El propósito será destacar que "las dificultades sensoriales pueden transformarse en oportunidades de aprendizaje y conexión emocional".

Nutricionista autista

Lo hará a través de la metodología denominada ‘32 pasos para comer’, de la nutricionista autista chilena Cecilia Troncoso. Se trata de un proceso educativo que "enseña a tolerar, oler, tocar y saborear los alimentos desde la empatía, el respeto y la educación sensorial".

Noticias relacionadas y más

La actividad está dirigida a educadores, cocineros, cuidadores y público general y la entrada es libre hasta completar el aforo de la sala.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Diego Neria, de Plasencia, denuncia un delito de odio: 'Si se lo hacen a alguien joven, lo machacan
  2. Condenado a 9 meses de prisión por calumnias e injurias hacia el alcalde de Malpartida de Plasencia
  3. La edil de Plasencia investigada por insultos a un excompañero acude al juzgado arropada por dos concejales
  4. La cadena Santagloria abrirá en la plaza Mayor de Plasencia y busca personal
  5. El Descendimiento de Brea, mejor mural del mundo en febrero, se 'baja' de la catedral de Plasencia
  6. Plasencia abre el palacio de la casa Falcó al turismo en su primera Noche de las artes
  7. Premio para la diseñadora de Plasencia Emma Prieto: se lleva un galardón por su trayectoria empresarial
  8. Luz verde ambiental para duplicar un tramo de la N-630 y mejorar el acceso a la zona sur de Plasencia

Cáceres 2031 forma en Plasencia sobre la experiencia emocional de la alimentación

Cáceres 2031 forma en Plasencia sobre la experiencia emocional de la alimentación

Alerta naranja por lluvias y viento: Plasencia cierra sus parques y paseos por precaución

Alerta naranja por lluvias y viento: Plasencia cierra sus parques y paseos por precaución

Nueva concejala del PSOE en Plasencia: Emilia Almodóvar rechaza el acta y será Aurora Caprita

Nueva concejala del PSOE en Plasencia: Emilia Almodóvar rechaza el acta y será Aurora Caprita

Oferta de Empleo Público en el Ayuntamiento de Plasencia: el próximo año sacará 17 plazas

Oferta de Empleo Público en el Ayuntamiento de Plasencia: el próximo año sacará 17 plazas

Femus Plasencia: la feria de muestras y stock crece y contará con 80 puestos y una zona de vehículos

Femus Plasencia: la feria de muestras y stock crece y contará con 80 puestos y una zona de vehículos

Premio para una actividad del centro infantil La Data de Plasencia con mayores con alzhéimer

Premio para una actividad del centro infantil La Data de Plasencia con mayores con alzhéimer

Luz verde ambiental para duplicar un tramo de la N-630 y mejorar el acceso a la zona sur de Plasencia

Luz verde ambiental para duplicar un tramo de la N-630 y mejorar el acceso a la zona sur de Plasencia

Santiago Abascal desde Extremadura: "El PP le ha dado a Sánchez un chivo expiatorio con la dimisión de Mazón"

Santiago Abascal desde Extremadura: "El PP le ha dado a Sánchez un chivo expiatorio con la dimisión de Mazón"
Tracking Pixel Contents