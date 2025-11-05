Femus Plasencia: la feria de muestras y stock crece y contará con 80 puestos y una zona de vehículos

La Feria de Muestras y Stock Femus, de Plasencia y el norte, va creciendo año a año y, en su cuarta edición, seguirá escalando peldaños hasta llegar a ocupar un recinto de 4.500 metros cuadrados, en el que se distribuirán 80 expositores y una zona dedicada al motor con diversos vehículos.

La federación de comercio Fescop es la promotora, junto a la Cámara de Comercio, el ayuntamiento, la Diputación de Cáceres y, desde este año, también Caja Rural de Extremadura.

Solidaria

Además, mantiene su vertiente solidaria, ya que no es únicamente una feria de compra/venta de productos, sino que la recaudación tanto la entrada, de un euro, como un sorteo de artículos firmados por ‘Robe’ Iniesta, otro de cestas de regalos de los comercios y una degustación de tapas de jamón estará destinada a la asociación Down Plasencia, que atiende a familias y personas con Down de la ciudad y las comarcas.

4.500 metros cuadrados

Fernando Santiago, presidente de Fescop, ha explicado que la feria será del 21 al 23 de noviembre en el recinto ferial, distribuido en 2.000 metros cuadrados para los expositores y otros 2.500 para la zona de motor.

Santiago ha subrayado que Femus "ya es un éxito" porque se han ocupado unos 80 expositores, de un límite de 90. La mayoría son de la región y los hay también de Castilla y León y Córdoba.

La intención es que, en próximas ediciones, se sumen comerciantes portugueses.

Además, el programa, que se está ultimando, contemplará actividades paralelas, musicales, desfiles, talleres, un espacio infantil y varias ‘foodtrucks’.

Cámara de Comercio

Gabriel Álvarez, presidente de la Cámara de Comercio, ha afirmado que la de Femus es "una historia de éxito gracias a la iniciativa de unos pocos comerciantes en la defensa de los intereses del comercio de Plasencia y las comarcas".

Además, ha destacado que pone de manifiesto "el papel de los empresarios y autónomos en esta tierra" y ha apelado a consumir en el "comercio de proximidad".

Diputación de Cáceres

En la misma línea se ha manifestado la vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, que ha resaltado el "compromiso con el comercio local y de las comarcas" de la administración provincial.

La vicepresidenta de la Diputación de Cáceres interviene en la presentación de Femus en Plasencia. / TONI GUDIEL

Gutiérrez ha valorado la feria como un "escaparate para dar a conocer a las empresas" y un ejemplo de la "dinamización del sector" al conectar la oferta y la demanda, promoviendo así la "lucha contra la despoblación".

Ayuntamiento

Por su parte, la concejala de Turismo y Comercio del ayuntamiento, Belinda Martín, ha subrayado que Femus se ha "multiplicado por cuatro" en estos años y ha felicitado a Fescop porque "las cosas salen cuando se hacen entre todos, pero ellos tiran del carro".

Caja Rural de Extremadura

Desde Caja Rural de Extremadura en Plasencia, su director, Alfonso Pardo, ha señalado que fue él mismo quien llamó a Santiago para mostrarle su interés en participar en la feria, que mantendrá en sucesivas ediciones porque el objetivo de la entidad es "estar cerca de la gente de Extremadura".

Jesús Quijada, presidente de Down Plasencia, ha agradecido que sean los beneficiarios de la parte solidaria de la feria porque, a pesar de lo que han conseguido desde que se creó la asociación en la década de los noventa, necesitan recursos para "lograr una vida más digna para los asociados y sus familias".