Lluvias en Plasencia: los bomberos se centran en actuar sobre los imbornales.

A diferencia de ocasiones anteriores, las lluvias caídas este miércoles en Plasencia no han provocado grandes inundaciones y los bomberos no han tenido que actuar en espacios tradicionalmente afectados, como la avenida Martín Palomino.

Según ha informado la Diputación de Cáceres, el trabajo del personal del Sepei se ha centrado en los imbornales, para asegurarse de que no quedaban atascados.

Así, los bomberos han actuado, sobre todo, levantando imbornales para que el agua drenara adecuadamente.

Tormenta en hora punta

A pesar de las precipitaciones acumuladas en hora punta, poco antes de las dos de la tarde y hasta más allá de las 14.30 horas, las intervenciones se han centrado en la escuela de cocina y la avenida Donantes de Sangre y su confluencia con Cañada Real, en el entorno de la fuente de León Arenas, donde se suelen producir balsas de agua.

No ha habido que lamentar daños ni se han visto escenas como las vividas en Cáceres, especialmente en las zonas de la estación de autobuses, centro de salud San Jorge, puente San Francisco, donde han garantizado la seguridad de una mujer; calle Germán Seller de Paz, avenida de Alemania y avenida de la Hispanidad.

RRSS

Cerrados parques y paseos

Plasencia ha estado este miércoles en alerta naranja por fuertes lluvias y vientos, lo que ha provocado que el ayuntamiento decidiera el cierre de los parques y paseos del río como medida de seguridad.

También ha recomendado a los ciudadanos que evitaran los desplazamientos; retiraran cualquier objeto que pudiera caer de cornisas o balcones; cerrar puertas, ventanas y toldos; evitar acercarse a cornisas, muros o árboles y evitar los desplazamientos también por carretera.