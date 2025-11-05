Nueva concejala del PSOE en Plasencia: Emilia Almodóvar rechaza el acta y será Aurora Caprita

Ya se conoce quién sustituirá a Roberto Rubiolo en el grupo municipal del PSOE de Plasencia. Ha sido el orden del día del pleno de este jueves, en el que tomará posesión la nueva concejala, quien ha ‘desvelado’ el nombre de la nueva edil socialista de la corporación municipal, Aurora Caprita.

No era la siguiente en la lista que presentó el PSOE a las últimas elecciones municipales, ya que este puesto lo ocupaba Emilia Almodóvar, diputada en el Congreso. Sin embargo, esta ha rechazado el acta, por lo que la opción de entrar en el ayuntamiento ha pasado a Caprita, que la ha aceptado.

El secretario general

Hasta ahora, tanto el secretario local del PSOE de Plasencia, Alfredo Moreno, como la propia Almodóvar habían dicho que era necesario dialogar para tomar una decisión.

Sobre la renuncia de la diputada, Moreno ha señalado que "ha considerado que no iba a poder atender dos responsabilidades de manera correcta a la vez y ha decidido seguir con su acta de diputada".

Alfredo Moreno, junto a Emilia Almodóvar, que ha rechazado el acta de concejala en Plasencia. / TONI GUDIEL

En su opinión, ha sido una decisión lógica porque no se trata solo de que "tenga que estar en Madrid durante varios días a la semana, sino que es diputada por la provincia de Cáceres y tiene que atender no solo a Plasencia".

Explicación de Almodóvar

Por su parte, Almodóvar ha apuntado: "Nuestros estatutos dicen un militante un voto y no soy del pensamiento de acumular cargos".

Respecto a las dificultades de compaginar el cargo de diputada con el de concejala, ha afirmado que "no tiene nada que ver, pues se han modificado los estatutos del Congreso sobre el voto, precisamente para que los compañeros que tienen cargos en municipios puedan votar telemáticamente".

Secretaria de Deportes

Se da la circunstancia de que Almodóvar se puso del lado de Jesús Muñoz y formó parte de su equipo en las primarias que le enfrentaron a Alfredo Moreno y que este finalmente ganó.

En cambio, Aurora Caprita ocupa la secretaría de Deportes de la ejecutiva del PSOE de Plasencia desde 2022 y se mantiene en el cargo tras las últimas primarias de abril de este año.