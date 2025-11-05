Oferta de empleo público en el Ayuntamiento de Plasencia. El próximo año sacará 17 plazas.

El Ayuntamiento de Plasencia ha dado a conocer la Oferta de Empleo Público 2025, que se materializará el próximo año e incluirá 17 plazas, derivadas de jubilaciones y bajas. El departamento de Recursos Humanos que dirige el concejal Álvaro Astasio sumará a estas otras 17 plazas para consolidar puestos ocupados interinamente desde hace años.

Respecto a las plazas ‘nuevas’ serán de técnicos de Cultura, administrativos, delineantes, auxiliares de biblioteca, trabajadores sociales, monitores de cocina, pintores y personal de mantenimiento municipal.

Consolidación

Por otro lado, las plazas de consolidación serán de técnicos de administración, informática, turismo y urbanismo, así como de administrativos, personal de limpieza, obras, cementerio y oficios varios.

El edil de Recursos Humanos de Plasencia ha presentado la nueva oferta de empleo público. / TONI GUDIEL

De esta forma, en su conjunto, la oferta contempla 34 plazas (16 de funcionarios y 18 de personal laboral), lo que supone, según ha destacado el ayuntamiento, "un impulso significativo a la consolidación del empleo público y al fortalecimiento de áreas clave como obras, limpieza, cultura, servicios sociales, turismo, urbanismo y cementerio".

Primer trimestre

Astasio ha explicado que, tras la aprobación de la oferta en la junta de gobierno local, el siguiente paso será su publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

La previsión es que los procesos selectivos comiencen en el primer trimestre del próximo año para desarrollarse de forma progresiva a lo largo del 2026.

Según el ayuntamiento, la oferta de empleo será "una de las más amplias y equilibradas de los últimos años" y está destinada a "reforzar la estabilidad laboral, la transparencia y la calidad de los servicios municipales".

Consenso con sindicatos

El concejal ha destacado que se ha elaborado "con el máximo rigor técnico, ajustada a la normativa vigente y fruto del consenso alcanzado en la mesa general de negociación con los representantes sindicales".

Así, "esta oferta refuerza nuestro compromiso con una administración sólida, profesional y estable. Cada plaza significa una oportunidad laboral para nuestros vecinos y, al mismo tiempo, una mejora directa en la atención que reciben los placentinos en su día a día", ha subrayado.