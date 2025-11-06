Siete asociaciones de vecinos de Plasencia apoyan a Ciudad Jardín, que denuncia descalificaciones y amenazas del edil Nisa

Las siete asociaciones de vecinos integradas en la federación Avepla de Plasencia, más la asociación de San Miguel, han mostrado su apoyo públicamente a la de Ciudad Jardín, también dentro de Avepla, que ha denunciado amenazas y descalificaciones por parte del concejal José María Nisa a su presidente, Juan Benito.

Según ha señalado en una comparecencia pública el secretario de Avepla, Félix García Martín, en una reunión en el ayuntamiento con el presidente y otros miembros de la directiva de Ciudad Jardín y representantes de empresas adjudicatarias de servicios municipales, Nisa le reprochó que había tenido "privilegios de favoritismo y él iba a terminar con eso de manera fulminante".

A raíz del desbroce

También le dijo que solo iba a actos públicos a "comer y beber" e insinuó a la asociación que debía cambiar de presidente, a lo que los miembros de la directiva presentes se negaron.

Benito ha señalado que la reunión la convocó el ayuntamiento y la directiva pensaba que trataría sobre el desbroce, ya que la asociación había solicitado un encuentro con el concejal por ese motivo, tras negarse a pedir por registro el desbroce en verano "como no pedimos que nos limpien las calles, al ser un servicio público".

Comparecencia de asociaciones de vecinos de Plasencia en apoyo a Ciudad Jardín. / TONI GUDIEL

La versión del concejal

El concejal ha negado cualquier tipo de amenaza y ha afirmado que lo que se produjo fue "una conversación clara, orientada a garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos y la colaboración vecinal".

Según ha apuntado, la reunión se produjo "a petición de las diferentes UTEs de servicios municipales, tras haberse detectado incidencias en la relación con algunos trabajadores".

Así, Nisa ha afirmado que Benito "había presentado una denuncia contra el gerente de una de las UTEs por discrepancias en la ejecución de determinados trabajos, exigiendo a la UTE que le impusiera una sanción y que se la enviaran a él para comprobar que le habían hecho caso".

El edil de Plasencia José María Nisa, al que Avepla acusa de descalificaciones y amenazas. / TONI GUDIEL

Nueva reunión

En este sentido, "la reunión tuvo como objetivo pedirle que siguiera los mismos trámites y procedimientos que el resto de asociaciones de vecinos, y recordarle que son los técnicos y expertos municipales quienes deben aplicar los protocolos de actuación".

En todo caso, Avepla y Ciudad Jardín han querido dejar claro que su intención es que no se repita una situación así y apelan al diálogo y a la buena relación entre las asociaciones vecinales y el concejal.

Por eso, este jueves solicitarán una reunión conjunta con el edil para exponerle sus necesidades.