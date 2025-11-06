Sin terminar desde 2009
El inacabado bulevar de Cañada Real de Plasencia: una actuación urbanística permitirá finalizarlo
Los promotores han consultado al ayuntamiento la viabilidad, que este jueves aprobará el pleno
Está unido al desarrollo de suelo en las traseras del colegio Santísima Trinidad para edificar 88 viviendas
La primera fase del bulevar de Cañada Real en Plasencia se inauguró en mayo del 2006 y, tres años después, en mayo del 2009, quedó inaugurado el segundo tramo. El entonces gobierno de Elia Blanco no logró llegar a un acuerdo con la congregación de las Hermanitas de los Pobres para conseguir el terreno del asilo necesario para culminarlo.
De esta forma, desde hace 16 años, el bulevar está inacabado, con un tramo de cuatro carriles en su inicio, en la confluencia con la glorieta de Los Alamitos, con una bandeja central para peatones y carril bici, y otro tramo final, con el mismo diseño, hasta la glorieta de la fuente de León Arenas.
Tramo intermedio
Queda, por tanto, un espacio con un carril para cada sentido, el tramo intermedio, a la altura del centro de salud de La Data y el asilo de las Hermanitas de los Pobres.
Ahora, una actuación urbanizadora podría lograr la culminación del bulevar.
Así lo ha explicado el concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, al desgranar los asuntos que se tratarán en el pleno municipal de este jueves, a las 9.30 horas.
Traseras del Santísima Trinidad
Aunque parezcan dos actuaciones distintas, la finalización del bulevar está conectada con el desarrollo urbanístico de terrenos situados en las traseras del colegio Santísima Trinidad.
Sus promotores han presentado al ayuntamiento una propuesta de viabilidad para la urbanización, consulta a la que el gobierno local dará el visto nuevo.
Más de 80 viviendas
Contempla el desarrollo de dos manzanas para viviendas en bloques de cuatro plantas. En total, se pueden construir 88 viviendas, el 40% de protección oficial.
A su vez, además de ceder los viarios al ayuntamiento, deberían hacer lo propio con una parte para terreno comercial y otra para dotacional, que lindaría con terreno municipal anexo a la avenida Julio Durán.
Más de 1.300 metros
Pero junto a todo esto, Urbanismo incluyó y se recogió en el Plan General Municipal del 2015, la obligación de los promotores de conseguir 1.329 metros cuadrados de terreno en el perímetro de acceso al asilo para cederlo al ayuntamiento y que este pueda terminar el tramo pendiente del bulevar.
Hernández confía en que la actuación siga adelante, ya que se ha presentado la consulta de viabilidad y se va a aprobar. Una vez que el pleno dé el visto bueno, los promotores tendrá un plazo de dos meses para realizar el programa de ejecución y presentarlo en el consistorio.
Esta actuación urbanizadora se sumará a otras ya aprobadas en plenos anteriores, una en El Berrocal, para 78 viviendas; otra en la zona del Palomar y una tercera en el Prado de las Mulas, con un total de 200 viviendas previstas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Diego Neria, de Plasencia, denuncia un delito de odio: 'Si se lo hacen a alguien joven, lo machacan
- Condenado a 9 meses de prisión por calumnias e injurias hacia el alcalde de Malpartida de Plasencia
- La edil de Plasencia investigada por insultos a un excompañero acude al juzgado arropada por dos concejales
- La cadena Santagloria abrirá en la plaza Mayor de Plasencia y busca personal
- El Descendimiento de Brea, mejor mural del mundo en febrero, se 'baja' de la catedral de Plasencia
- Plasencia abre el palacio de la casa Falcó al turismo en su primera Noche de las artes
- Premio para la diseñadora de Plasencia Emma Prieto: se lleva un galardón por su trayectoria empresarial
- Luz verde ambiental para duplicar un tramo de la N-630 y mejorar el acceso a la zona sur de Plasencia