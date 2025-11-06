El inacabado bulevar de Cañada Real de Plasencia: una actuación urbanística permitirá finalizarlo.

La primera fase del bulevar de Cañada Real en Plasencia se inauguró en mayo del 2006 y, tres años después, en mayo del 2009, quedó inaugurado el segundo tramo. El entonces gobierno de Elia Blanco no logró llegar a un acuerdo con la congregación de las Hermanitas de los Pobres para conseguir el terreno del asilo necesario para culminarlo.

De esta forma, desde hace 16 años, el bulevar está inacabado, con un tramo de cuatro carriles en su inicio, en la confluencia con la glorieta de Los Alamitos, con una bandeja central para peatones y carril bici, y otro tramo final, con el mismo diseño, hasta la glorieta de la fuente de León Arenas.

Tramo intermedio

Queda, por tanto, un espacio con un carril para cada sentido, el tramo intermedio, a la altura del centro de salud de La Data y el asilo de las Hermanitas de los Pobres.

Ahora, una actuación urbanizadora podría lograr la culminación del bulevar.

Así lo ha explicado el concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, al desgranar los asuntos que se tratarán en el pleno municipal de este jueves, a las 9.30 horas.

El edil de Plasencia ha explicado la actuación que permitirá terminar el bulevar de Cañada Real. / TONI GUDIEL

Traseras del Santísima Trinidad

Aunque parezcan dos actuaciones distintas, la finalización del bulevar está conectada con el desarrollo urbanístico de terrenos situados en las traseras del colegio Santísima Trinidad.

Sus promotores han presentado al ayuntamiento una propuesta de viabilidad para la urbanización, consulta a la que el gobierno local dará el visto nuevo.

Más de 80 viviendas

Contempla el desarrollo de dos manzanas para viviendas en bloques de cuatro plantas. En total, se pueden construir 88 viviendas, el 40% de protección oficial.

A su vez, además de ceder los viarios al ayuntamiento, deberían hacer lo propio con una parte para terreno comercial y otra para dotacional, que lindaría con terreno municipal anexo a la avenida Julio Durán.

Más de 1.300 metros

Pero junto a todo esto, Urbanismo incluyó y se recogió en el Plan General Municipal del 2015, la obligación de los promotores de conseguir 1.329 metros cuadrados de terreno en el perímetro de acceso al asilo para cederlo al ayuntamiento y que este pueda terminar el tramo pendiente del bulevar.

Hernández confía en que la actuación siga adelante, ya que se ha presentado la consulta de viabilidad y se va a aprobar. Una vez que el pleno dé el visto bueno, los promotores tendrá un plazo de dos meses para realizar el programa de ejecución y presentarlo en el consistorio.

Esta actuación urbanizadora se sumará a otras ya aprobadas en plenos anteriores, una en El Berrocal, para 78 viviendas; otra en la zona del Palomar y una tercera en el Prado de las Mulas, con un total de 200 viviendas previstas.