La nueva concejala del PSOE de Plasencia, Aurora Caprita, toma posesión.

La corporación municipal de Plasencia ha vuelto a modificarse al incorporarse este jueves al grupo municipal del PSOE la ya concejala Aurora Caprita, en sustitución del edil Roberto Rubiolo, que presentó su renuncia.

Caprita, que ha accedido al consistorio tras rechazar el acta la siguiente en la lista electoral del PSOE, la diputada Emilia Almodóvar, ha utilizado la fórmula del juramento para tomar posesión y se ha incorporado a la bancada socialista, al escaño que antes ocupaba Rubiolo.

'Robe', hijo predilecto

Con este acto, el minuto de silencio habitual por las últimas víctimas de violencia de género en España, cuatro en el último mes, y la justificación de la ausencia de la concejala del PP Ana María Gallego por una intervención quirúrgica, ha comenzado un pleno en el que toda la corporación ha votado unánimemente para que comience el expediente de la declaración de Robe Iniesta como hijo predilecto de Plasencia.

Juramento de la nueva concejala del PSOE de Plasencia. / TONI GUDIEL

Deuda por los bomberos

Además, el ayuntamiento ha dado luz verde a una modificación presupuestaria motivada por la inclusión de los remanentes de la liquidación del presupuesto de 2024, unos 2,4 millones de euros. Según ha explicado el portavoz del gobierno, una parte se destinará a pagar la deuda pendiente con la Diputación de Cáceres por el servicio de bomberos, el Sepei, de los años 2021, 2022 y 2023.

Desde 2024, se está pagando en virtud de un convenio suscrito con la administración provincial, a razón de 500.000 euros al año.

Intereses de las huertas

Otra parte del remanente, 977.000 euros, se va a dedicar a liquidar uno de los préstamos que mantiene el ayuntamiento con una entidad financiera y, una tercera, se utilizará para "intentar liquidar la deuda de los intereses de las huertas de La Isla". Quedan pendientes por pagar 1,4 millones de euros y lo que quiere el gobierno local es "intentar anticipar los pagos de 2026 y 2027".

Todo esto, reducirá la deuda municipal de 25 a 20 millones de euros, con lo que Hernández calcula que, a final de año, el coeficiente de endeudamiento pasará del 64% al 50%.

El portavoz del PP ha defendido los asuntos del pleno de Plasencia. / TONI GUDIEL

Bares de asociaciones vecinales

Un asunto que también ha tratado el pleno ha sido el cambio de la calificación jurídica de tres sedes de asociaciones de vecinos, las de San Juan, San Miguel y El Pilar, de inmueble demanial a patrimonial.

El portavoz del PP ha señalado que el objetivo es que las asociaciones vecinales que las ocupan puedan explotar directamente los servicios de bar, con unas normas y un control municipal, destinando los beneficios a la propia asociación y haciéndose cargo del mantenimiento del bar.

Otros asuntos

El pleno también ha aceptado los fondos europeos EDIL, que permitirán invertir unos 11 millones de euros en la ciudad y ha dado luz verde a la consulta de viabilidad para desarrollar suelo tras el colegio Santísima Trinidad, que llevará aparejada la cesión de suelo en Cañada Real para poder terminar el bulevar.

En todos los puntos, el concejal del grupo municipal de Vox ha apoyado al PP, mientras que el PSOE y Unidas Podemos han mostrado discrepancias y realizado críticas a la gestión municipal. Sí ha habido unanimidad en la declaración de hijo predilecto para Iniesta, la operación urbanística tras el colegio y la aceptación de los fondos EDIL.