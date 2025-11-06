Sesión ordinaria
Nuevo paso para que Robe Iniesta sea hijo predilecto de Plasencia: el pleno aprueba el inicio del expediente
Todos los grupos de la corporación han votado a favor de conceder al placentino el máximo reconocimiento de la ciudad
El 29 de septiembre, la junta de portavoces del Ayuntamiento de Plasencia, de la que forman parte los portavoces de todos los grupos municipales, PP, PSOE, Unidas Podemos y VOX, acordó por unanimidad poner en marcha los trámites administrativos para la concesión del título de hijo predilecto al placentino Robe Iniesta. Este jueves, los grupos, por unanimidad, han ratificado en el pleno su aprobación para el inicio del expediente del reconocimiento, el mayor que puede dar el consistorio.
El portavoz del gobierno del PP, José Antonio Hernández, ha hablado de "Don Roberto Iniesta" para destacar que, aunque antaño no fue profeta en su tierra, la corporación ahora ha querido reconocer algo "palpable en la sociedad" y es que "es un artista que ha conmovido muchos corazones".
Un orgullo
El edil ha subrayado que lo hizo primero en la banda Extremoduro y ahora en su labor en solitario, pero rodeado de "músicos extremeños". Por toda su trayectoria y por llevar a Plasencia fuera de sus fronteras, "es un orgullo para la corporación conceder esta máxima distinción", ha afirmado.
El alcalde, Fernando Pizarro, ha puesto de manifiesto que la concesión ha sido una propuesta "de las 21 personas que formamos la corporación" porque Iniesta es "seña de identidad" de la ciudad y la cultura a nivel "internacional".
En su opinión, este reconocimiento es no solo merecido, sino también "de justicia, una deuda con él. Es un agradecimiento al músico, al poeta, al artista, que traslada el orgullo que sentimos".
La oposición
El portavoz del PSOE, Alfredo Moreno, no ha entrado a valorar el reconocimiento porque ya lo hizo en la junta de portavoces y solo ha ratificado su voto a favor del inicio del expediente.
Tampoco lo ha hecho el portavoz de Vox, Álvaro Sánchez-Ocaña, al contrario que la portavoz de Unidas Podemos Plasencia, Mavi Mata, que ha destacado que "pocas veces un artista ha lleva el nombre de la ciudad fuera".
Espacios para artistas
Mata ha subrayado la "mirada crítica, inconformista y humana" de Robe Iniesta, por lo que ha ratificado su "apoyo firme" a la concesión, dado que el artista es "un motor de la identidad placentina".
Además, ha aprovechado para desear que Plasencia "siga siendo una ciudad que promueva el arte, la música y más espacios y recursos para los artistas placentinos".
Precisamente, el ayuntamiento tiene previsto abrir el Espacio para la Creación Joven de San Juan, que acaba de recuperar de manos de la Junta, para ponerlo en marcha como local de ensayos para músicos locales, una propuesta realizada por el propio Robe Iniesta.
